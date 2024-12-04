Александр Фролов поздравил военных гидрографов Архангельска с памятной датой

В год 80-летия Великой Победы Архангельский район Гидрографической службы Северного флота отмечает 90 лет со дня своего образования. Это старейшее из военно-морских подразделений бассейна Белого моря, базирующееся в столице Поморья. За время существования его функции и задачи не изменились - это обеспечение навигационной безопасности и кораблевождения в Арктике.

Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате, состоялось в Архангельском музыкальном колледже. Военных гидрографов поздравили командир Беломорской ВМБ контр-адмирал Дмитрий Смирнов, начальник Управления навигации и океанографии министерства обороны - начальник гидрографической службы Военно-Морского Флота, капитан 1 ранга Константин Сперанский, представители правительства Архангельской области, администрации столицы Поморья.

По поручению председателя Архангельского областного Собрания Екатерины Прокопьевой командование и личный состав старейшей в Архангельске военно-морской части поздравил председатель Комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам АОСД Александр Фролов.

- Сегодня перед архангельскими гидрографами стоят стратегически важные государственные задачи по исследованию арктических морей, обеспечению навигационной безопасности на Северном морском пути, защите интересов России в Арктике. Особые слова благодарности в этот день ветеранам гидрографической службы, тем кто заложил славные традиции и передал свой уникальный опыт новым поколениям моряков, - отметил Александр Фролов, вручая поздравительный адрес командиру части, капитану 2-го ранга Максиму Гореву.

Также Александр Михайлович вручил военнослужащим и гражданским специалистам грамоты и благодарности Архангельского областного Собрания депутатов.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Справка

14 апреля 1837 года в Архангельске было создано гидрографическое депо. 7 ноября 1838 года был построен первый маяк на севере России - Мудьюгский. 7 сентября 1843 года организовано Управление маяков, ставшее затем Дирекцией маяков и лоции Белого моря. В начале ХХ века на островах и побережье Белого моря действовало 20 маяков.

В 1920 году на базе Дирекции маяков и лоции Белого моря создается УБЕКО Север - Управление безопасности кораблевождения на северных морях. 25 января 1935 года приказом командующего Северной военной флотилией оно было реорганизовано в гидрографический отдел флотилии, а затем 28 февраля того же года сформирована Беломорская лоцдистанция. Эта дата и считается датой создания Архангельского гидрографического района. 3 августа 1939 года Беломорская лоцдистанция была переименована в Беломорский район Гидрографической службы Северного флота.

В годы Великой Отечественной войны гидрографы выполняли задачи по обеспечению минных постановок, траления, геодезической привязке морских артиллерийских батарей, развёртыванию постов систем наблюдения и связи, обеспечивали бесперебойную работу средств навигационного оборудования, корректировали морские карты и руководства для плавания, снабжали корабли и части штурманскими приборами. Огромный вклад внесли военные гидрографы в обеспечение проводки союзных конвоев в Белом море в Архангельск. Военные лоцманы успешно провели 4427 кораблей и судов водоизмещением около 35 млн тонн.

В послевоенный период существенно расширились задачи, стоящие перед районом. Гидрографические суда обеспечивали создание ядерного полигона и испытания атомного оружия на архипелаге Новая Земля. Были введены в строй новые маяки, радионавигационные системы. Гидрографы активно участвовали и участвуют в испытаниях атомных подводных лодок, построенных в Северодвинске.

В настоящее время зона ответственности района имеет общую протяжённость более 4 тыс. км, в состав района входят более 40 основных подразделений, в которых несут вахту около 400 специалистов. Система навигационного обеспечения включает более 700 средств, в том числе 6 стационарных маяков. Проделана большая работа по вводу в эксплуатацию аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС. На всех судах района установлены новые цифровые радионавигационные станции, системы электронной картографии. Проводится работа по модернизации средств навигационного оборудования, на маяках Белого моря продолжается установка автономных систем питания и автоматических гидрометеостанций.