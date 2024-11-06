Архангельская область уязвима для ракетных ударов ВСУ

Поморье вошло в список отдаленных от прифронтовой зоны регионов, по которым наиболее вероятен удар дальнобойных ракет, полученных Украиной от западных партнеров.

Слова военных экспертов цитирует издание Lenta.ru:

«Сейчас в первую очередь озадачить надо командиров и начальников войск даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, АРХАНГЕЛЬСКОЙ, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее».

Аналитики полагают, что администрациям городов и райцентров нужно спланировать действия по ликвидации возможных последствий атак ВСУ.

Анализ ситуации от постоянного автора ИА RUSNORD Михаила Скоморохова читайте здесь.