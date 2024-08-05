В России вводятся новые законы по защите прав инвалидов

Так, с сентября месяца из общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных пассажиров с инвалидностью I группы, если они едут без сопровождающих.

Кроме того, для работодателей со штатом сотрудников свыше 35 человек устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся.

О детях тоже не забыли.

С 1 начала учебного года в российские школы возвращаются обязательные уроки труда, а ОБЖ будет заменено на предмет под названием «Основы безопасности и защиты Родины».

С сентября все образовательные учреждения страны — от детских садов до вузов — будут обязаны вывесить на здании или установить на своей территории флаг России.

(фото с https://moscow.er.ru)