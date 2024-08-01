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Дмитрий Морев обещает школьникам интересный учебный год

В этом году в Архангельске 4200 первоклашек: в школах нашего города открывается 160 первых классов.

 Всего за парты сядет более 39 тысяч детей – на 500 больше, чем в прошлом учебном году. В детские сады зачислено почти 16 тысяч ребят.

Комментарий от главы администрации областной столицы Дмитрия Морева:

 - В Архангельске открыто 59 муниципальных дошкольных организаций и 52 общеобразовательных. За неделю до сентября специалисты департамента образования проверяют готовность к открытию, качество проведенных за лето ремонтов.

 Все архангельские школы получили новые учебники. Было приобретено 144 тысячи экземпляров учебной литературы на сумму 108 млн руб.

 Большое внимание уделяется созданию пространств для освоения школьниками современных технологий: 3д-моделирование, программирование, робототехника, управление беспилотниками. Это наш вклад в будущее инженерных кадров России и возможность для детей бесплатно освоить базу для дальнейшей работы в IT-отрасли и других перспективных направлениях.

 Учебный год начнется в понедельник, 2 сентября. В школах уже идет подготовка к торжественным линейкам!


23 август 12:14 | : Политика

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