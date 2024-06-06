Александр Цыбульский: "Наша задача - создать конкурентную экономику будущего"

В период с 8 по 9 августа 2024 года в Архангельске при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики состоялся II Форум «Арктика – Регионы». Организатором мероприятия выступило Правительство Архангельской области, соорганизатором – компания «НЕВА-Интернэшнл». Титульным партнером Форума стала госкорпорация «Росатом», партнерами деловой программы – Российский морской регистр судоходства, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».
В течение двух дней в работе Форума приняли участие свыше 1300 делегатов из более чем 40 регионов России. Правительственные делегации представляли Архангельскую область, Москву, Санкт-Петербург, Мурманскую область, Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Республику Карелия, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Среди участников – представители госкорпораций, федеральных и региональных органов власти, портовой деятельности, операторы нефтегазовых и горнорудных проектов в Арктике, производители и поставщики инфраструктурных решений для освоения ресурсной базы Арктики, владельцы транспортного, промыслового и ледокольного флота, представители финансового сектора, крупных промышленных и логистических компаний, крупнейших судостроительных, машиностроительных и судоремонтных предприятий, проектных организаций, инжиниринговых и строительных подрядчиков, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевые эксперты, представители научных и образовательных организаций, а также сферы туризма.
Кроме того, Форум посетили иностранные делегаты из дружественных стран: Китая, Казахстана, ОАЭ и Индии.
В центре внимания пленарного заседания «Арктика – на шаг впереди» стали новые подходы к использованию минерально-сырьевой базы Арктики, развитию Северного морского пути и раскрытию инвестиционного потенциала арктических регионов. В дискуссии приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, специальный представитель госкорпорации Росатом по вопросам развития Арктики, заместитель председателя госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев и другие представители власти и бизнеса.