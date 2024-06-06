Александр Цыбульский: "Наша задача - создать конкурентную экономику будущего"

В период с 8 по 9 августа 2024 года в Архангельске при поддержке Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики состоялся II Форум «Арктика – Регионы». Организатором мероприятия выступило Правительство Архангельской области, соорганизатором – компания «НЕВА-Интернэшнл». Титульным партнером Форума стала госкорпорация «Росатом», партнерами деловой программы – Российский морской регистр судоходства, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

В течение двух дней в работе Форума приняли участие свыше 1300 делегатов из более чем 40 регионов России. Правительственные делегации представляли Архангельскую область, Москву, Санкт-Петербург, Мурманскую область, Ненецкий автономный округ, Республику Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Республику Карелия, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Республику Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Среди участников – представители госкорпораций, федеральных и региональных органов власти, портовой деятельности, операторы нефтегазовых и горнорудных проектов в Арктике, производители и поставщики инфраструктурных решений для освоения ресурсной базы Арктики, владельцы транспортного, промыслового и ледокольного флота, представители финансового сектора, крупных промышленных и логистических компаний, крупнейших судостроительных, машиностроительных и судоремонтных предприятий, проектных организаций, инжиниринговых и строительных подрядчиков, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевые эксперты, представители научных и образовательных организаций, а также сферы туризма.

Кроме того, Форум посетили иностранные делегаты из дружественных стран: Китая, Казахстана, ОАЭ и Индии.

В целом II Форум «Арктика – Регионы» был направлен на выработку совместных решений для эффективного развития судоходства и морской логистики по Северному морскому пути, строительства и ремонта арктического флота, модернизации портовой инфраструктуры и кадрового обеспечения.

Деловая повестка затрагивала стратегические вопросы федерального значения, при этом особое внимание было сфокусировано на строительстве нового глубоководного района морского порта, предусмотренного Комплексным планом развития Архангельского транспортного узла до 2035 года, а также обсуждению мастер-плана Архангельской агломерации. «Предлагаемый сегодня мастер-план – это набор мероприятий, который связан с социальным и экономическим развитием. Базовое направление включает строительство нового глубоководного района порта, что станет драйвером для развития экономики. Не менее важно укрепление научно-образовательного звена: сейчас строится межвузовский кампус. Это позволит нам связать воедино возможности наших образовательных учреждений и науки, которая должна работать по заказу крупного бизнеса и разрабатывать те проекты, которые в дальнейшем будут коммерциализироваться на предприятиях. Ну а самое главное – сохранить ту историю, которой гордится Архангельская область, при этом создать современную конкурентную экономику будущего», – прокомментировал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.





Всего в рамках Форума состоялось более 20 деловых мероприятий, включая стратегические сессии и круглые столы. На них выступили свыше 200 спикеров.





В центре внимания пленарного заседания «Арктика – на шаг впереди» стали новые подходы к использованию минерально-сырьевой базы Арктики, развитию Северного морского пути и раскрытию инвестиционного потенциала арктических регионов. В дискуссии приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, специальный представитель госкорпорации Росатом по вопросам развития Арктики, заместитель председателя госкомиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов, вице-президент по федеральным и региональным программам ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев и другие представители власти и бизнеса.