Возвращение Худякова. В Архангельске новый ответственный за городское хозяйство

Напомним, место директора соответствующего департамента оказалось вакантным после ухода Алексея Ганушенко, возглавившего Ломоносовский округ областной столицы.

8 июля департамент городского хозяйства возглавил Николай Худяков.

Его послужной список:

- Родился в Архангельской области в 1986 году. Получил два высших образования – государственное и муниципальное управление и менеджмент. За время работы в администрации Архангельска в должности начальника управления Хозяйственной службы зарекомендовал себя как ответственный, целеустремленный и вдумчивый руководитель. В 2023-2024 годах являлся заместителем, а затем первым заместителем главы Плесецкого муниципального округа.