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Возвращение Худякова. В Архангельске новый ответственный за городское хозяйство

Напомним, место директора соответствующего департамента оказалось вакантным после ухода Алексея Ганушенко, возглавившего Ломоносовский округ областной столицы.

8 июля департамент городского хозяйства возглавил Николай Худяков.

Его послужной список:

- Родился в Архангельской области в 1986 году. Получил два высших образования – государственное и муниципальное управление и менеджмент. За время работы в администрации Архангельска в должности начальника управления Хозяйственной службы зарекомендовал себя как ответственный, целеустремленный и вдумчивый руководитель. В 2023-2024 годах являлся заместителем, а затем первым заместителем главы Плесецкого муниципального округа.

09 июль 07:44 | : Политика

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