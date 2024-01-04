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Депутат Спиридонов передал книги писателя-мариниста читателям Северодвинска

Мероприятие проводится в рамках проекта «Книги библиотекам Поморья!».

Проекту уже год. Его инициаторами выступили депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»), писатель-маринист Александр Покровский и ассоциация выпускников Северного (Арктического) федерального университета.

В этот раз книжные фонды 11 библиотек города корабелов пополнились на 22 экземпляра ценных томов. Тема, которую освещает писатель, - море, флот и корабли. За это его труды очень полюбились жителям региона. 

Александр Покровский – бывший подводник, служил на Северном флоте, совершив 12 походов на атомных подлодках. 

Поэтому и сегодняшнее мероприятие приурочили ко Дню Северного флота – самого мощного в нашей стране, который надёжно защищает морские рубежи России. Флот составляют по большей части атомные подлодки. Об усилении этого  направления неоднократно заявлял Президент Владимир Путин. 

Каждый переданный в библиотеки экземпляр подписан автором. Это, конечно, порадует читателей, которые будут ими пользоваться. Одной из них стала «Книжная гавань» - модельная библиотека Северодвинска. Её можно назвать средоточием литературы и культуры. Сюда можно прийти не просто почитать, а поучаствовать в различных активностях, включая и мастер-классы на различные темы. Здесь есть компьютеры, проекторы, современная аппаратура. 

- В такие центры хочется приходить как можно чаще вместе с детьми, проводить досуг и насыщаться знаниями. «Книжную гавань» любит посещать и старшее поколение. Это совершенно иной уровень и подход к библиотечной системе. Поэтому «Единая Россия» продолжает реализацию партпроектов через финансирование, в том числе и на федеральном уровне. Направление «Модельные библиотеки» является частью национального проекта «Культура», инициированного Президентом России. А капитальные ремонты и оснащение модельных библиотек входят в народную программу Партии, - сказал Александр Спиридонов. 


03 июнь 15:34 | : Политика / Культура

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