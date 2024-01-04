«Единая Россия» поздравила юных жителей Поморья с Днём защиты детей

Маленьких котлашан развлёк белый мишка-единоросс, а недоношенным новорождённым из Архангельска подарили вязаных осьминожек.

На площади посёлка Вычегодский в честь главного и самого доброго летнего праздника – Дня защиты детей – местное отделение «Единой России» Котласа организовало детскую программу «Яркие краски лета».

Около поселкового дома культуры весёлая, озорная и любознательная детвора пела, резвилась, танцевала, участвовала в конкурсах, флешмобах, рисовала мелом на асфальте радостные картинки, посвящённые желанной поре каникул. Родители охотно поддержали своих чад в праздничных забавах.

Любимцем детей и взрослых стал белый мишка-единоросс. С ним фотографировались, его обнимали и даже вальсировали. Он был очень аккуратен – ноги малышей не пострадали: медведь виртуозно переставлял лапы.

«Всем ребятишкам от местного отделения Партии мы раздали разноцветные воздушные шары и пригласили к участию в одной из любимых игр – пускании мыльных пузырей. Что мальчишки и девчонки делали с большим удовольствием! Праздник удался! Благодарим за организацию и проведение площадки наших единороссов Андрея Кучина, Надежду Артамонову, Юлию Груздеву, Юрия Красюкова», - сказала исполнительный секретарь Оксана Андреева.

Радостным для родителей и нужным для новорождённых детишек из Архангельска стал презент от участников проекта «Подарок для торопыжки». Недоношенные малыши получили в дар 440 вязаных осьминожек. Их передала в областной перинатальный центр депутат-единоросс городской думы Ольга Шананина.

Цифра подарка неслучайна – столица Поморья скоро отпразднует свой юбилей. И по информации центра, примерно столько же недоношенных детишек ежегодно появляется на свет.

Игрушечный осьминожка выполняет сразу две важные задачи – позволяет успокоиться малышу, а также сохранить его здоровье: не было бы игрушки поблизости, новорождённый схватился бы за медицинскую аппаратуру, чем серьёзно себе навредил. Врачи-неврологи подтвердили пользу осьминожек с точку зрения лечебной терапии.

«Когда мы узнали о проекте, то хотели придать ему максимальную огласку – рассказывали на различных встречах, помогали организовать мастер-классы, привлекали рукодельниц. У людей это дело находит высокий отклик, и многие нашли для себя способ помогать ближним через творчество», - рассказала Ольга Шананина.

В посёлке Ерцево в праздничный день организовали велопробег. В нём приняли участие дети от четырёх до 13 лет. Мероприятие инициировал секретарь первичного отделения «Ерцевское» Сергей Тарасов. Победителей отметили грамотами, всех без исключения – сладкими призами. Организаторы соревнования благодарят депутата Архангельского областного Собрания Ирину Фролову за оказанную помощь.

Маленькие шенкуряне стали участниками «Гонки карапузов». 16 детишек соревновались в нескольких номинациях. Смех, слёзы, сила воли – всё способствовало стараниям дойти до финиша.

За это малышню отметили дипломами и призами, которые вручила им секретарь Шенкурского местного отделения «Единой России», председатель окружного Собрания депутатов Анна Заседателева.