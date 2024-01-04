Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Единая Россия» поздравила юных жителей Поморья с Днём защиты детей

Маленьких котлашан развлёк белый мишка-единоросс, а недоношенным новорождённым из Архангельска подарили вязаных осьминожек.

На площади посёлка Вычегодский в честь главного и самого доброго летнего праздника – Дня защиты детей – местное отделение «Единой России» Котласа организовало детскую программу «Яркие краски лета».

Около поселкового дома культуры весёлая, озорная и любознательная детвора пела, резвилась, танцевала, участвовала в конкурсах, флешмобах, рисовала мелом на асфальте радостные картинки, посвящённые желанной поре каникул. Родители охотно поддержали своих чад в праздничных забавах.

Любимцем детей и взрослых стал белый мишка-единоросс. С ним фотографировались, его обнимали и даже вальсировали. Он был очень аккуратен – ноги малышей не пострадали: медведь виртуозно переставлял лапы.

«Всем ребятишкам от местного отделения Партии мы раздали разноцветные воздушные шары и пригласили к участию в одной из любимых игр – пускании мыльных пузырей. Что мальчишки и девчонки делали с большим удовольствием! Праздник удался! Благодарим за организацию и проведение площадки наших единороссов Андрея Кучина, Надежду Артамонову, Юлию Груздеву, Юрия Красюкова», - сказала исполнительный секретарь Оксана Андреева.

Радостным для родителей и нужным для новорождённых детишек из Архангельска стал презент от участников проекта «Подарок для торопыжки». Недоношенные малыши получили в дар 440 вязаных осьминожек. Их передала в областной перинатальный центр депутат-единоросс городской думы Ольга Шананина. 

Цифра подарка неслучайна – столица Поморья скоро отпразднует свой юбилей. И по информации центра, примерно столько же недоношенных детишек ежегодно появляется на свет.

Игрушечный осьминожка выполняет сразу две важные задачи – позволяет успокоиться малышу, а также сохранить его здоровье: не было бы игрушки поблизости, новорождённый схватился бы за медицинскую аппаратуру, чем серьёзно себе навредил. Врачи-неврологи подтвердили пользу осьминожек с точку зрения лечебной терапии.

«Когда мы узнали о проекте, то хотели придать ему максимальную огласку – рассказывали на различных встречах, помогали организовать мастер-классы, привлекали рукодельниц. У людей это дело находит высокий отклик, и многие нашли для себя способ помогать ближним через творчество», - рассказала Ольга Шананина.

В посёлке Ерцево в праздничный день организовали велопробег. В нём приняли участие дети от четырёх до 13 лет. Мероприятие инициировал секретарь первичного отделения «Ерцевское» Сергей Тарасов. Победителей отметили грамотами, всех без исключения – сладкими призами. Организаторы соревнования благодарят депутата Архангельского областного Собрания Ирину Фролову за оказанную помощь.

Маленькие шенкуряне стали участниками «Гонки карапузов». 16 детишек соревновались в нескольких номинациях. Смех, слёзы, сила воли – всё способствовало стараниям дойти до финиша. 

За это малышню отметили дипломами и призами, которые вручила им секретарь Шенкурского местного отделения «Единой России», председатель окружного Собрания депутатов Анна Заседателева.

 

01 июнь 14:51 | : Политика

Главные новости


Этот «Мир» придуман не нами
Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (12)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20