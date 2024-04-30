В соломбальской школе № 49 запустили необычный флэш-моб к Дню города

В преддверии 440-летия Архангельска старшеклассники вместе с советником директора по воспитанию Валерием Фадеевым организовали запись серии видеороликов об улицах родного города.



Этот флэш-моб представляет собой передачу эстафеты от одного выступающего, рассказавшего о выбранной им улице, ее истории и личных событиях, связанных с ней, следующему участнику.



Мероприятие посвящено светлой памяти Почетного гражданина Архангельска, историка-краеведа Евгения Ивановича Овсянкина, автора замечательной книги «Имена Архангельских улиц».



Предлагается всем жителям столицы Поморья присоединиться к акции, записать видео и разместить его на своей странице в социальных сетях с хештегом #Имена_Архангельских_улиц!