Татарстан передал Поморью свой позитивный опыт

Елена Вторыгина поделилась впечатлениями от рабочей поездки в Казань.

Федеральный парламентарий от «Единой России» посетила полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – путь к знаниям и согласию» с углублённым изучением русского, татарского и английского языков. Воспитание учащихся проходит здесь в духе межнационального согласия. Для иногородних детей в одной из школ комплекса действует интернат.

Помимо языковой составляющей в «Адымнаре» для воспитанников оборудованы спортивные залы, бассейны, творческие мастерские, научные лаборатории, видео- и звукозаписывающая студия, есть и современная библиотека.

Елена Вторыгина рассказала в социальных сетях, что преподавание отдельных предметов в школе ведётся на английском языке: начиная с третьего класса – музыки и технологии, с седьмого класса – биологии, географии и математики.

- Место, конечно, просто потрясающее. Здесь есть всё для всестороннего комплексного развития детей, начиная с дошкольного возраста и до выпуска из школы. Будем перенимать положительный опыт коллег, и внедрять некоторые практики в Архангельской области, - сказала Елена Вторыгина.

Отметим, депутат Госдумы также приняла участие в заседании членов Женской палаты депутатов Архангельской области и объединения женщин депутатов Государственного Совета Республики Татарстан «Мәрхәмәт – Милосердие» по обмену опытом между двумя регионами. Парламентарии обоих субъектов подписали соглашение о сотрудничестве.