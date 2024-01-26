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Игорь Арсентьев поделился приятными воспоминаниями о выборах

Глава Северодвинска рассказывает:

- Вчера школьница на личном приёме задала мне вопрос про мои первые выборы. В суете смог вспомнить только год – 2004 и то, что выбирали Губернатора Архангельской области. Уже дома стал подробнее вспоминать студенческие годы, и как я в первый раз пошел на выборы.

 Знакомьтесь, на фото – 19-летний студент Игорь Арсентьев, который с 3 курса начал подрабатывать электриком на кафедре. Весной 2004 года мне, как и многим студентам, предложили поработать агитатором на избирательной кампании. Тогда я хватался за любую подработку, поэтому неосознанно попал в выборный процесс, который и привел меня в итоге на избирательный участок. Делал ли я тогда осознанный выбор? Вряд ли. Только позже, каждый раз, приходя на участок и опуская свой бюллетень в урну, понимал, что участие в выборах – это участие в жизни своей страны, определение вектора ее развития. Приятно, что сейчас большинство 18-летних ребят понимают, зачем они идут на выборы. Многие их них уже принимают участие в самом процессе, как общественные наблюдатели. В этом году благодаря форуму «Мечтай. Думай. Побеждай!» еще больше представителей молодежи привлечены к выборам. Но даже если кто-то из них попадет на участок случайно, возможно, это станет началом большой продуктивной работы на благо жителей нашей области и страны. Такой путь 20 лет назад начал и я. 

Далее градоначальник предложил пользователям ВК поделиться своими личными впечатлениями о первых в жизни выборах. И понеслась…

 

14 март 08:57 | : Политика

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