По поручению президента в Поморье возрождается речное судоходство

По инициативе Правительства РФ Государственная Дума в ноябре приняла закон, который позволит начать масштабную модернизацию речной транспортной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций.

О том, какие изменения грядут на реках страны, рассказал депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

В России почти три миллиона рек. Общая их длина — около 12,5 миллиона километров. Если их вытянуть в одну линию, можно обернуть земной шар 300 раз! Причем 214 рек имеют длину более 500 километров. Это не просто природные водные ресурсы, а еще и транспортные пути, которые играют огромную роль в жизни страны.

В десятку самых больших рек России входит и Северная Двина. А общая протяженность внутренних водных путей на территории Архангельской области составляет 3,4 тысячи километров, в том числе с гарантированными глубинами — порядка 1,9 тысячи километров.

Для жителей отдельных районов внутренний водный транспорт в навигационный период является единственным видом сообщения и не имеет альтернативы по перевозке пассажиров. Функционируют два речных порта и 62 пристани. Однако из 32 пассажирских остановочных пунктов, расположенных на реках области, капитальными причалами оборудованы только 15.

По словам Александра Спиридонова, длительное отсутствие финансирования за счет средств федерального бюджета на содержание причальных сооружений и поддержание их в работоспособном состоянии, а также отсутствие у эксплуатирующих организаций правовой основы для использования собственных средств на их ремонт привело к запрету эксплуатации причалов в ряде крупных портов.

Часть портов прекратили свою деятельность по погрузке и разгрузке судов, а их причальные сооружения не используются по назначению. При этом эксплуатирующие организации заинтересованы в восстановлении инфраструктуры речных портов и готовы участвовать в приватизации государственного имущества при условии его оценки с учетом срока эксплуатации и фактического износа.

Президент России Владимир Путин поручил установить критерии и порядок отнесения портов и имущества в них к невостребованным объектам и предложить упрощенный и ускоренный порядок их вовлечения в хозяйственный оборот.

— С учетом поручений президента Владимира Владимировича Путина о возрождении в стране речного судоходства нам крайне важно воссоздать развитую инфраструктуру. Главная задача принятых изменений в законодательство — ускоренное вовлечение в хозяйственный оборот портовых гидротехнических сооружений, в том числе причалов, перегрузочных комплексов и иного имущества в портах, находящегося в государственной или муниципальной собственности, которое сейчас не востребовано в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта или находится в неудовлетворительном состоянии, — рассказал Александр Спиридонов.

Сейчас подавляющее большинство портового имущества и сооружений находится в федеральной собственности и не востребовано со стороны коммерческих организаций. Как следствие, длительное время не осуществлялось финансирование их надлежащего содержания, что привело к деградации причальной инфраструктуры.

Действующее законодательство предусматривает приватизацию объектов речных портов, однако такие случаи носят единичный характер. Основным препятствием для принятия потенциальными покупателями инвестиционных решений является длительность процедуры приватизации. Поэтому было предложено ввести дополнительные правовые механизмы, направленные на ускорение перехода права собственности на объекты речных портов к эффективным собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.

— Теперь при продаже объектов речного порта, находящегося в неудовлетворительном состоянии, например — причала, иного гидротехнического сооружения, его начальная цена устанавливается равной одному рублю, внесение задатка претендентами не предусматривается. Если в приобретении объекта заинтересованы несколько участников — проводится аукцион, в результате которого победителем признается тот, кто предложит большую цену. Но при этом действует обязательное обременение — объект нельзя перепрофилировать, он должен быть доступен для перевозки пассажиров и грузов. Кроме того, для новых собственников устанавливается дополнительная обязанность — в течение пяти лет восстановить данный объект. Эти обременения «привязаны» к объекту, то есть при продаже они ложатся на нового собственника. Если же новый владелец не выполнит эти условия, то порт будет возвращен обратно государству без каких-либо компенсаций, — пояснил Александр Спиридонов.

Также закон вводит новое понятие — «объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта» — здания, сооружения, устройства, оборудование и иные объекты, используемые для обеспечения судоходства и иной деятельности внутреннего водного транспорта.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению критериев отнесения объектов речного порта к находящимся в неудовлетворительном состоянии или не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта. Минтранс будет наделен полномочиями по установлению порядка принятия Росморречфлотом решения об отнесении объектов, расположенных в портах, в которых установлены границы, к объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии и (или) не востребованным в качестве объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

— Речной транспорт экономически конкурентоспособен и рентабелен, поскольку он позволяет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в значительных объемах, причем в среднем на 30–40% дешевле, чем другими видами транспорта. Кроме того, он более экологичен. Естественно, рост объемов перевозки грузов по рекам невозможен без развития речных портов. Также актуальной, особенно для нашего региона, остается задача обеспечения транспортной доступности удаленных населенных пунктов. Немаловажную роль модернизация речной портовой инфраструктуры призвана сыграть и в развитии туристических маршрутов. Поэтому закон направлен именно на решение этой задачи, — подчеркнул Александр Спиридонов.