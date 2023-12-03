Сенатор Иван Новиков: "Другого кандидата у нас сегодня нет"

Общее заседание Высшего и Генерального совета партии началось с отправки гуманитарных грузов со всей страны в зону СВО. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак дали старт одновременной отправке гуманитарных конвоев из всех регионов в новые субъекты РФ. По видеоконференц связи можно было наблюдать за этим процессом в режиме онлайн.

Также единороссы приняли решение о кадровой ротации руководящих органов партии и об основной политической повестке на ближайшие три месяца – поддержка Владимира Путина, как основного кандидата на выборах президента России

«Вся работа местных, региональных отделений партии на ближайшее время будет посвящена поддержке Владимира Владимировича. Здесь мы должны показать абсолютную консолидированность. Нашего президента поддерживают люди из разных слоёв населения, разных профессиональных сфер: врачи, педагоги, волонтёры, участники СВО, политики и артисты, спортсмены, предприниматели и промышленники. Нам всем нужно объединиться и показать, что мы поддерживаем президента не только как личность, а главное, поддерживаем его политический курс. На суверенитет, укрепление экономики, развитие промышленности, выполнение социальных обязательств, на то, чтобы благосостояние наших людей улучшалось. Перед каждым членом партии поставлена задача по продвижению этих идей», - отметил член Генерального совета партии, депутат Государственной Думы Александр Спиридонов.

Кроме этого 2024 год планируется объявить годом местных отделений партии. Вся работа партии всегда была и будет базироваться на работе местных отделений непосредственно на земле, с чаяниями и запросами местного населения.

«Сегодня насыщенное рабочее воскресенье. Вместе с однопартийцами участвуем в XXI Съезде «Единой России». Подводим итоги года, готовимся к важнейшему событию предстоящего 2024-го — выборам главы нашего государства.

Думаю, что нет никаких сомнений, что «Единая Россия» целиком и полностью поддержит кандидата Владимира Владимировича Путина на выборах президента. Даже несмотря на то, что он идет на выборы самовыдвиженцем. Как и вся страна, мы едины в этом решении. Наш президент ведет нас в уверенное будущее. Только с ним Россия в данных экономических и политических условиях может быть сильной и устойчивой», - прокомментировал работу Съезда депутат Государственной Думы Михаил Кисляков.

ХХI съезд «Единой России» проходит 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Участие в нём принимают более 1000 человек со всей страны. На Съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента и проведет кадровую ротацию руководящих органов. До этого партия провела три панельных дискуссии, главными участниками которых стали представители регионов.

Первая – «Горжусь Россией» – состоялась 28 ноября на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Вторая – «Верю в Россию» – прошла 5 декабря в Нижнем Новгороде. На ней обсуждали уверенность в стране, в экономике, достижениях, традициях, ценностях. Заключительная дискуссионная площадка – «Будущее России» – состоялась в Москве.

Итоги всех трёх площадок будут озвучены на XXI Съезде партии.

«Сегодня свершается историческое важное для нас событие. Владимир Владимирович занимает такую позицию и по отношению к стране и по отношению к нашей партии по сути главного гаранта реализации тех положительных изменений, которые мы можем наблюдать. Это и строительство дорог, социальных объектов, развитие армии, цифровизация процессов. Этот список можно продолжать долго. Еще одна из главных побед Владимира Владимировича это духовно-нравственное возрождение России. Огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

В моем личном восприятии, он делает нашу страну и граждан неуязвимыми и на мировой арене, перед лицом Запада. Давно понятно, что с нами идет война физическая и информационная, экономическая и идеологическая. Но мы под руководством Владимира Владимировича выдерживаем этот натиск. Не только выдерживаем, но и наращиваем силы в этих условиях. Например, растут показатели по нацпроектам и показатели в рамках народной программы «Единой России».

В сегодняшних условиях санкционного, политического давления только Владимир Владимирович, учитывая его опыт, статус, уважение со стороны элит России и руководителей стран, может потянуть тот груз ответственности, который возложен на руководителя страны. Другого такого кандидата на сегодняшний день нет», - выразил свое мнение сенатор Российской Федерации Иван Новиков.

«Обсудили на Съезде партии «Единая Россия» задачи, связанные с предстоящими выборами президента и будущего нашей страны. Россия для меня не просто место жительства. Это образ мышления! Помню, когда в 90-е мою страну унижали и втаптывали в грязь, сердце рвалось от бессилия и отчаяния.

Владимиру Путину удалось кардинально изменить ситуацию. Сегодня все здравомыслящие и переживающие за Россию люди должны объединиться вокруг нашего национального лидера! Я с нашим Президентом!», - резюмировала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.