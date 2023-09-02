"Единая Россия" строго следит за легитимностью выборов в Архангельской области

Партия также открыла свой ситуационный центр для оперативного реагирования на нарушения на участках.

Для «Единой России» важно не только одержать победу на выборах, но прежде всего получить результат, который будет неоспорим и признан обществом. «Единая Россия» подписала соглашение «За честные выборы» с 15 политическими партиями и Общественной палатой РФ.

Для соблюдения легитимности голосования партия подготовила 745 наблюдателей. Все они прошли специальное обучение от Общественной палаты Архангельской области. Их обучали основам выборного законодательства, а также как распознавать и противостоять фейкам, реагировать на внештатные ситуации, вести репортаж с места событий.

«Для работы наблюдателей на избирательных участках используется партийное приложение «Наблюдатель». Оно помогает оперативно реагировать на сообщения с мест и отслеживать информацию о нарушениях в режиме реального времени», - отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

Секретарь первичного отделения «Единой России» Лешуконского отделения Светлана Гришичева решила стать наблюдателем от партии. Уже третий день она работает на 505 избирательном участке. Так она описала свой первый день работы на УИКе:

«Урны опечатаны, переносные ящики тоже, кабинки готовы принять избирателей для тайного голосования, ручки на месте. На избирательном участке имеется стенд с основной информацией о выборах. Каждый желающий может подойти и узнать необходимые сведения о кандидатах.

В 8 часов утра пятницы Председатель комиссии объявила об открытии участка. Одной из первых пришла бабушка 95 лет, вот это я понимаю - активная жизненная позиция и гражданская активность. А какой пример для молодёжи! Хочу отметить профессионализм членов УИК, добродушные, тактичные, работают слаженно», - поделилась Светлана Гришичева.

Также региональное отделение партии открыло свой ситуационный центр по наблюдению за выборами. Он располагается в Штабе общественной поддержки «Единой России» и будет работать все три дня голосования с 8 по 10 сентября с начала работы избирательных участков до закрытия УИКов. Главная задача центра - защитить права людей и обеспечить легитимность выборов.

«Наши специалисты будут анализировать сообщения от наблюдателей с избирательных участков, проверять информацию о нарушениях в социальных сетях, передавать поступающие жалобы юристам для оперативного выезда на участок, чтобы проверить, был ли факт нарушения», - рассказала заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Софья Смолина.

Как сообщили в ситуационном центре партии, каких-либо жалоб или сообщений о нарушениях на данный момент не поступало.

Сообщить о нарушении может любой избиратель по номеру телефона ситуационного центра 8 (8182) 28-66-02.