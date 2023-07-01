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"Несу ответственность". Александр Цыбульский объяснил свою позицию по выборам

Губернатор Поморья объяснил свое решение возглавить список «Единой России» на выборах.

«Поработав губернатором уже во втором регионе, я понимаю, что разделить экономическую и политическую повестку невозможно, поскольку взаимодействие исполнительной и законодательной власти — это и есть эффективность работы и тот результат, которого от нас ждут жители. Поэтому, когда сегодня я возглавляю региональное отделение «Единой России», я понимаю, что в большой степени теперь несу ответственность за формирование этой команды», — заявил глава региона Александр Цыбульский.

Он отметил важность того, чтобы люди, работающие в команде, разделяли единые принципы и могли поставить благополучие области выше своих политических амбиций. По словам главы региона, формирование такой команды невозможно без вовлечения в политические процессы.

30 август 13:46 | : Политика

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