В Архангельской области возобладала гуманность по отношению к безнадзорным животным

В июле 2023 года регионы получили право самостоятельно определять правила обращения с безнадзорными животными. К этой категории относятся как домашние животные без хозяев, так и бездомные. Новому созыву областных парламентариев предстоит принять региональный закон, основой которого может стать передовая практика ряда областей и городов России.



Спикеры отметили, что в целом ситуация в Архангельской области на фоне соседних регионов выглядит неплохо, но все же далека от лучших передовых мировых и российских практик гуманного обращения с безнадзорными животными.

«Мы проанализировали ситуацию по Северо-Западному федеральному округу. Среди остальных регионов мы в числе последних по количеству покусов. Так, за 2022 год таких случаев было 619. Случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано. На мероприятия по обращению с безнадзорными животными из бюджета выделено 37,7 млн. рублей. Эти средства идут на отлов, транспортировку, содержание их в приютах. В отличие от других регионов СЗФО, в Архангельской области животных после отлова содержат в приютах пожизненно», - рассказал руководитель инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области Сергей Копосов.



Владельцы частных приютов и зоозащитники подняли тему непомерных затрат на стерилизацию животных. Стерилизация одной собаки в среднем обойдется в 10 тыс. рублей. Чтобы снизить финансовую нагрузку на приюты необходимо проработать механизм компенсации затрат общественных приютов на стерилизацию и вакцинацию безнадзорных животных. Прозвучало предложение и льготной стерилизации бездомных животных для людей из социально незащищенных категорий населения. По мнению заместителя руководителя инспекции по ветнадзору Архангельской области, только при единовременной стерилизации в 80% можно урегулировать численность бездомных животных.

Решить проблему переполненных приютов может система ОСВВ. Она включает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в естественную среду обитания, когда это возможно.

В «Поморском котодоме «Мяутка» у Людмилы Березиной содержится около двухсот кошек. В апреле 2023 года она отправилась в Вологодскую область, чтобы посмотреть, как реализуется система ОСВВ и перенять положительный опыт.

«В Вологодской области эта программа успешно введена и уже видны хорошие результаты. Она позволяет экономить средства бюджета и регулировать количество безнадзорных животных на улицах не только Вологды, но и по всему региону. Когда я приезжала туда, заметила, что проблемы с собаками в приютах были решены, сейчас по аналогичной практике они также работают с кошками», - поделилась Людмила Березина.

Председатель «Вологодского общества защиты животных «Велес» Ольга Клюквина считает, что программа работает эффективно. Об этом свидетельствует снижение количества покусов и агрессивности на 40% в области и на 20% в Вологде.

«Предложим районам области стать пилотной площадкой по внедрению механизма ОСВВ в отношении кошек, поскольку ситуация с безнадзорными домашними и бездомными собаками перед их выпуском требует более проработанного и чёткого механизма», - отметила модератор встречи, председатель правления Ассоциации выпускников САФУ им. М.В.Ломоносова Елена Доценко.

В ходе круглого стола рассмотрели и другие варианты, как улучшить жизнь домашних питомцев и их хозяев. Говорили об усилении общественного контроля за организациями и физлицами, которые заключают контракт на содержание безнадзорных отловленных животных, чтобы исключить случаи жестокого или некачественного содержания. Общественники обратили внимание, что на региональном уровне до сих пор не приняты нормы ответственности владельцев домашних животных за недобросовестное содержание или воспитание питомца, что тоже нужно исправить.

«Безнадзорный - не значит бездомный, то есть речь идёт об ответственном отношении к домашним питомцам, которых человек берет к себе домой, которые фактически иногда могут оказаться безнадзорными. Они могут проявлять агрессию по отношению к человеку, что иногда приводит к печальным случаям. Поэтому мы говорим об ответственном отношении к домашним животным», - добавила Елена Доценко.



По итогу встречи все предложения будут отправлены на доработку в Архангельское областное Собрание депутатов.