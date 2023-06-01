Праздники во дворах Архангельска и Северодвинска продолжаются

Проект «Соседи» реализуется в Архангельске и Северодвинске по инициативе депутатов фракции «Единая Россия».

Во дворе по ул. Гайдара д. 57 в этот вечер не было грустно. Весёлые аниматоры увлекают в танцы малышей, самые усидчивые делают оригами, играют в шашечки. Наибольший восторг у детей вызывает аквагрим. Это можно заметить по образовавшейся очереди. Праздник во дворе проходит в рамках проекта «Соседи» .

«Такие праздники нам нужны, чтобы объединялись дома, соседи, дворы. Все вместе. Иногда даже бывает, что и незнаком с соседом. Это способ возродить старые традиции, когда детвора день напролет играла, дружила, а взрослые собирались по вечерам, мамочки с колясками, мужики в нарды или карты, бабушки на лавочках», - поделилась жительница дома №54 по ул. Гайдара Татьяна Уварова.

Проект реализуется в Архангельске и Северодвинске по инициативе депутатов фракции «Единая Россия». За первый месяц работы во дворах региона прошли субботники и десятки спортивных, оздоровительных и культурных событий.

«Это объединение как раз мамочек, которые из окошка могут выглянуть и посмотреть - мой ребенок на площадке или нет. То есть, мамы знакомятся, объединяются, мамы обмениваются телефонами, чтобы в дальнейшем стать некой ячейкой общества», - координатор проекта в Архангельске Кристина Саблина.

Городской проект «Соседи» - это не только про развлечение. Он призван упростить взаимодействие жильцов многоэтажек с властью и управляющими компаниями.

«Проект позволяет дружить домами, обсуждать общие проблемы, ведь чаще всего в домах Архангельска проблемы одни и те же. Это благоустройство территории, содержание домов, это проблемные вопросы к управляющим компаниям. Нам важны предложения жителей, как улучшить их дворовые территории», - координатор проекта в Архангельске Ксения Корюкина.

Пока дети увлечены играми, волонтеры проекта собирают у жильцов предложения и проводят опросы. Каждое предложение будет доведено до соответствующего ведомства и принято в работу.

В следующий раз при условии хорошей погоды праздник пройдёт на Логинова, д. 80 6 августа в 11 утра.



