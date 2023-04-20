Игорь Арсентьев. Пешком по городу

Градоначальник Северодвинска продолжает рассказ о своих трудовых буднях. Сегодня новая глава:

- Продолжаем работать в округах с депутатами городского Совета. Сегодня вместе с народным избранником 20 округа Игорем Калеминцевым посетили сразу несколько объектов.



Школа №6 может похвастаться самым большим количеством учащихся, здесь ежегодно обучаются порядка 1300 ребят. Фасад учреждения давно нуждается в обновлении, сумма на его ремонт требуется внушительная - 60 миллионов рублей – будем прорабатывать варианты решения на условиях софинансирования.



Участок рядом со школой около Энергетиков, 1 известен многим: справа и слева асфальт, а посередине – не нашли хозяина, как говорится. Считаю, что внутриквартальный проезд нужно логически завершать – будем решать вопрос.



Земельный вопрос приостановил и обновление дорожного полотна вдоль проспекта Морского. Депутат предлагает этот проезд, на пересечении проспекта с улицей Советских Космонавтов, сделать пешеходной зоной. Идея хорошая, осталось только правильно отмежевать территорию – беру на контроль.



Осмотрели и дворовые территории, которые благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Безусловно, есть небольшие огрехи, которые исправляются по гарантии, но в целом – классные локацииДвор на Ломоносова, 95 – первый в городе пилотный проект, выглядит отлично и пользуется спросом у ребятишек!



