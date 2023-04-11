"Работай и добьешься результата". Директор "Поморья" напутствовал студентов САФУ

На базе Штаба общественной поддержки «Единой России» директор филиала ВГТРК «Поморье» Сергей Николаев провел лекцию-практикум для студентов САФУ.

Со студентами обсудили аспекты работы областного телевидения, особенности профессиональных качеств телеведущего, написания закадрового текста.

«Скажите, какая у кого была любимая игрушка в детстве? Фотоаппарат? – Это задатки отличного оператора. Но журналист должен всегда писать, анализировать, а если берете интервью, то нужно отобразить лишь самое интересное, что запомнили вы, ведь именно эта информация цепляет зрителя, она интересная», - эти особенности работы корреспондента за кадром сразу отметил Сергей Николаев перед началом лекции.

Так получилось, что директор ВГТРК «Поморье», можно сказать, родился на телевидении. Его мама работала на государственном телевидении Литовской ССР и брала сына с собой на работу, когда тому было всего два месяца. Именно так Сергей Николаев и постигал телевизионную «кухню». Закончил исторический факультет, пробовал себя в преподавательской деятельности, но все же в дальнейшем отдал предпочтение журналистике. Попробовал себя во всех жанрах: телевидение, радио, газеты, интернет, сделал карьеру от корреспондента до редактора. Состоял в редколлегии газеты «Владивосток», был председателем совета директоров ЗАО «Дальневосточная информационно-издательская компания «Владивосток-новости», также возглавлял издательский дом «Правда Севера». Сейчас - директор ГТРК «Поморье».

«У нас в команде работает 110 сотрудников и только 20 из них журналисты. Для меня, как для руководителя, ценно, что мы взращиваем таланты. Многие сотрудники в дальнейшем продолжают свою профессиональную деятельность за пределами Архангельска», - Сергей Николаев также отметил, что ежегодно на областном телевидении студенты проходят практику, а в дальнейшем делают успешную карьеру на «Поморье», а через несколько лет реализуют себя и на федеральных каналах. Можно отметить Олега Пакшина, Павла Прокопенко, Ивана Литомина, Алексея Целищева.

Студентка 1-го курса, направления информационные системы и программирования, Татьяна Иконнникова отметила, что с самого юного возраста не вынимает фотоаппарат из рук и уже определилась с профессией, видит себя в качестве оператора на телесюжетах, но понимает, что для этого нужно еще подучиться.

«Очень интересно было послушать, именно узнать, как проходит жизнь на телевидении за кадром. Я пока реализую себя, как фотограф, думаю, в дальнейшем приду на наше областное телевидение и буду работать оператором. Мне правда нравится ловить яркие кадры, переводить это в целую историю», - отметила Татьяна Иконникова.

А другой студент первокурсник Даниил Митюшин все прошлое лето работал аниматором и теперь понял, что хочет попробовать себя телеведущим.

«Очень было интересно послушать именно о профессиональных качествах телеведущего, как он должен вести себя в кадре. Я бы хотел попробовать себя в ведении, но понимаю, что нужно серьезно поработать над речью и дикцией», - отметил Данил Митюшин.