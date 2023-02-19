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Игорь Годзиш решил пойти еще выше

Как сообщают наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Беломорканал», бывший глава Архангельска подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Цель – пройти в новый состав Архангельского областного Собрания депутатов. Основные выборы состоятся в сентябре.

Игорь Годзиш – уроженец украинского города Волочиск, всю сознательную жизнь провел в Северодвинске (за исключением нескольких архангельских лет). Технарь по образованию, работал на оборонных предприятиях города корабелов. В 2012 году в команде экс-губернатора Орлова возглавил региональное министерство экономики и связи, а чуть позже министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2015 году был прошел конкурс (непрямые выборы) на замещение вакантной должности главы администрации Архангельска. Его деятельность на этом посту оценивалась жителями столицы Поморья неоднозначно, однако он выгодно отличался от своих предшественников (и последователя) высокой информационной контактностью (ежегодные расширенные пресс-конференции и встречи с главными редакторами ведущих СМИ).

После отставки в 2020-м вернулся на северодвинское производство, курировал капитально строительство в оборонке.

В прошлом году через праймериз и прямые выборы прошел в новый состав северодвинского Горсовета. Наблюдатели прочили Годзиша на пост спикера… но что-то пошло не так.

Наша редакция от всей руснордовской души желает Игорю Викторовичу успеха как на предварительном, так и основном голосовании.

(на фото: случайная встреча на III Международном кинофестивале Arctic open, слева – кинорежиссер Юсуп Разыков)

08 апрель 08:41 | : Политика

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