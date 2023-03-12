Емецкая районная больница дождалась капитального ремонта

Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания начнется в этом году.

Емецкую больницу посетили председатель областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева и министр здравоохранения региона Александр Герштанский. Цель рабочего визита – определить объем предстоящих работ совместно с руководством учреждения.

Здание Емецкой больницы, открывшееся в 1985 году, имеет два крыла – изначально корпус был кирпичным, в 2008 году была возведена деревянная пристройка. Сегодня дефицита в дополнительных кабинетах нет, часть помещений не используется.

«Обновляя учреждения здравоохранения в районах области, мы начинаем с центрального подразделения – в данном случае Холмогорской ЦРБ. Сейчас там завершается капитальный ремонт, и мы готовы приступить к следующему этапу – ремонту Емецкой больницы. Средства для разработки проектно-сметной документации были заранее заложены при формировании регионального бюджета этого года. Плановый ремонт учреждений здравоохранения заложен в народной программе «Единой России», – прокомментировала Екатерина Прокопьева.

Первым этапом обновления станет капитальный ремонт кирпичной части здания с последующим определением потребности в дополнительных помещениях.

«Наша задача – создать комфортные условия для пациентов и медработников, грамотно разместить в здании поликлинику, стационарное отделение, бригаду скорой медицинской помощи. Во время визита обсудили грядущие работы с персоналом больницы, проговорили, что учреждение работает в прежнем режиме. Единственное изменение – перемещение некоторых служб больницы в другое крыло здания на время проведения ремонта», – рассказал глава регионального минздрава.

Наравне с обновлением материально-технической базы учреждения происходят изменения в кадровом обеспечении. С марта этого года скорую медицинскую помощь местным жителям оказывает бригада областной станции СМП. Такое решение было принято из-за нехватки специалистов в штате больницы.

«Эффект от таких изменений жители Емецкого куста уже почувствовали, потому что время ожидания бригады сократилось в несколько раз. До этого, если пациента требовалось госпитализировать, например, в областную больницу, то машина СМП могла отсутствовать в районе до шести часов. Теперь в случае такой необходимости пациента на выезде из округа «перехватывает» другая бригада, что позволяет сократить время на дорогу до часа-полутора», – отметила руководитель Холмогорской ЦРБ, куда структурно входит Емецкая больница.

К районной больнице Емецка приписано порядка 7,5 тысяч человек – это жители самого поселка, а также деревни Пиньгиша, Двинской, Сельцо, Брин-Наволок, Почтовое, Заболотье. Прием ведут терапевт, врач общей практики, педиатры, хирург-эндоскопист, невролог, онколог, гинеколог, специалист УЗИ.



