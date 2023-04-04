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Мамы всякие нужны. Госдума отказалась снять запрет на неженские профессии

С инициативой разрешить женщинам, как и раньше, работать где душе угодно, выступила фракция «Новые люди».

Напомним, ранее российским женщинам законодательно было запрещено работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами, а также на вредных производствах в химической, добывающей и металлургической промышленности. Прежде всего, запрет касался сохранения здоровья представительниц слабого пола.

НЛ выдвигали свои резоны - «Для женщин ― это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин ― публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства».

Представительница этой партии Сардана Аквентьева считает, что существующее положение дел разделяет трудящихся по гендерному принципу, и женщины остаются за бортом высокооплачиваемой работы.

В итоге сегодня Госдума отклонила данный законопроект, ограничения остаются. И правильно!

 

05 апрель 15:53 | : Политика / Экономика

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