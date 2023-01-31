Владимир Колокольцев перетасовал колоду руководителей органов МВД

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей четырех территориальных органов МВД России. Указом Президента Российской Федерации полковник полиции Дмитрий Остапенко назначен начальником Управления МВД России по Архангельской области, генерал-майор полиции Александр Прядко – министром внутренних дел по Республике Башкортостан, полковник полиции Павел Серов – начальником Управления МВД России по Вологодской области, полковник полиции Андрей Шабашов – начальником Управления МВД России по Хабаровскому краю», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД России подчеркнул, что вновь назначенные руководители зарекомендовали себя грамотными специалистами: «Все прошли большой профессиональный путь. Начинали с патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, уголовного розыска. При этом в зоне ответственности находились достаточно сложные участки. Каждый в свое время курировал линию оперативной работы, эффективно управляя вверенными коллективами. Должен сказать, что коллеги достойно проявили себя на предыдущих должностях и обладают необходимым потенциалом для решения более масштабных задач».

Владимир Колокольцев напомнил, что основные приоритеты развития страны были определены в недавнем Послании Президента Федеральному Собранию и сформулированы исходя из угроз национальной безопасности: «Наша общая задача – работать на достижение обозначенных целей. Через эту призму вам нужно предметно изучить, как организована оперативно-служебная деятельность в подразделениях, дать объективную оценку эффективности принимаемых мер по ключевым направлениям и там, где необходимо, наметить дополнительные шаги».

По мнению Министра, новым руководителям территориальных органов МВД России следует сосредоточиться на реализации одной из главных функций органов внутренних дел – раскрытии преступлений: «Несмотря на внедрение современных технологий, первостепенное значение по-прежнему имеют настойчивость и самоотдача наших сотрудников. Результат по конкретному уголовному делу достигается за счет слаженных действий на всех без исключения этапах – от момента получения сообщения до вынесения судом обвинительного приговора».

Глава ведомства отметил позитивные тенденции в регионах, в том числе –улучшение раскрываемости тяжких и особо тяжких составов в целом, а также отдельных их видов, и сделал акцент на важности повышения эффективности установления виновных в совершении IT-преступлений: «В целях создания барьеров для недопущения посягательств в киберпространстве постоянно совершенствуется законодательная база. В системе Министерства образованы специальные профильные подразделения. Надо нарабатывать практику, обучать специалистов, оказывать сотрудникам территориальных органов МВД России районного звена методическую помощь. Подчеркиваю, именно помощь – организационного, аналитического и технического характера».

Еще одной приоритетной задачей, которая на фоне западных санкций приобретает исключительное значение, Глава МВД России назвал выявление противоправных деяний экономической и коррупционной направленности: «Важно обеспечить защиту бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию национальных проектов, государственных программ, а также социальную поддержку различных категорий граждан».

На территориях всех четырех субъектов находятся крупные металлургические, машиностроительные и лесоперерабатывающие предприятия. По словам Министра, в этом контексте декриминализация ведущих отраслей экономики является неотъемлемым условием устойчивого развития отдельно взятого региона и России в целом.

С учетом специфики криминогенной обстановки в регионах Глава ведомства потребовал от Александра Прядко более системно выстраивать работу с несовершеннолетними, а Дмитрию Остапенко, Павлу Серову и Андрею Шабашову указал на важность принятия дополнительных мер по профилактике рецидивной преступности, в том числе – в рамках реализации региональных программ правоохранительной направленности.

По словам Владимира Колокольцева, важно уделять самое серьезное внимание обеспечению безопасности дорожного движения. «Это сложный, многоплановый вопрос, решение которого не ограничивается функционалом органов внутренних дел. Но именно от нас должна исходить инициатива по устранению основных факторов аварийности. Прежде всего связанных с выездом на встречную полосу и нетрезвым вождением», – сказал Глава МВД России.

Министр довел до вновь назначенных руководителей свою принципиальную позицию относительно оказания государственных услуг: «Здесь необходим жесткий контроль – вплоть до перехода на «ручной» режим управления соответствующими подразделениями. Если от гражданина поступило заявление о предоставлении государственной услуги, то он имеет полное право рассчитывать на неукоснительное соблюдение всей установленной законом процедуры».

Кроме того, Владимир Колокольцев дал ряд поручений по вопросам реализации кадровой политики Министерства.

В завершение Глава ведомства выразил уверенность, что Дмитрий Остапенко, Александр Прядко, Павел Серов и Андрей Шабашов во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств сделают все необходимое для защиты прав граждан и обеспечения общественной безопасности на обслуживаемых территориях.