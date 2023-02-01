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Депутаты Ленского района взбунтовались против муниципальной реформы

В Ленском районе Архангельской области усугубляется политический кризис. 21 февраля местные депутаты в ходе текущей сессии торпедировали вопрос о выборах главы муниципального образования. Конкурс перенесен на апрель текущего года и не факт, что он вообще состоится.

Причина политического демарша проста – главу района выбирает не народ, а комиссия, практически назначает выдвиженца региональной власти.

Но есть и подоплека, действующий глава района Топорков активно лоббирует муниципальную реформу, которая предполагает объединить четыре МО - «Урдомское», «Сафроновское», «Козьминское», «Сойгинское» - в единый округ. Депутаты сельских поселений также активно против этого, ибо в следствии укрупнения потеряют всякий статус.

Отказ от выбора главы – единственный способ обратить внимание региональной власти на мнение политизированной части общества Ленского района, которая представляет значительную силу после «шиесского кризиса».

(на фото: репродукция картины С. Иванова «Бунт в деревне»)

 

24 февраль 10:02 | : Политика

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