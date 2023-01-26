Северодвинские оборонщики могут рассчитывать на супер льготную ипотеку

Об этом только что сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего Послания Федеральному Собранию. Такую возможность он мотивировал тем, что сами предприятия ВПК могут позволить взять на себя основную часть погашения банковских кредитов.

Напомним, это первое Послание главы государства за два последних года и в основном посвящено проведению СВО и преодолению последствий западных санкций в новой политической реальности.

Прошлое состоялось 21 апреля 2021 года. Центральная тема – борьба с пандемией и ее последствиями.