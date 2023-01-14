Запущен процесс интеграции новых регионов в социальное пространство России

Меры социальной поддержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта. Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по российскому законодательству. При этом, если размер пенсии после перерасчёта окажется меньше, чем до него, то будет установлена региональная доплата.

«Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата, и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным «телом» пенсии. Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста», — рассказал координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Для установления мер социальной поддержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке.

«В тех случаях, когда люди сами не смогут подтвердить документально стаж, во всех регионах появятся межведомственные комиссии, которые без бумаг и документов смогут это сделать», — сообщил он.

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, признанных инвалидами.

«Им установят группы инвалидности по российскому законодательству. Но предстоит до 1 января 2026 года пройти медико-социальную экспертизу», — пояснил Андрей Исаев.

По его словам, для расчёта больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года.

«Пенсии задним числом были перерасчитаны в баллах, начиная с 2022 года. Какую цифру брать в качестве средней заработной платы для такого расчёта на этих территориях? Принято решение, что в качестве такой цифры будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах. Соответственно, для Донецкой и Луганской Народных Республик это 40 183 рубля, ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это, соответственно, Крым: 37 315 рублей — средняя заработная плата там», — подчеркнул Андрей Исаев.

Право на льготы после принятия и вступления законопроекта в силу получат в том числе лица, признанные пострадавшими от радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почётного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России».

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения — Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

До 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории медицинских и фармацевтических работников. После 1 января 2026 года аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

«Прописывается, кто допускается к осуществлению медицинской деятельности. Мы признаём все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены. Поэтому люди, которые работают там (в новых регионах — прим. ред.), могут ни о чём не беспокоиться», — пояснил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Кроме того, в новых регионах будет допускаться обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект разрешит использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в Россию, а также лекарственные препараты, произведённые на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года.

«Всё это направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи, это же отражено в народной программе «Единой России», - отметил Дмитрий Хубезов.

Все её положения должны быть распространены на эти территории: это и оснащение первичного звена оборудованием, кадровое обеспечение.

«Сейчас огромное количество наших докторов там работают: добровольцы (более 500 человек приехали в свой отпуск), доктора от центра медицины катастроф, от субъектов на подшефных территориях. Они тоже помогут максимально быстро адаптироваться к этой системе. Там живут наши люди, мы их не бросим», — подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.

Также до этого момента поступление в вузы будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру — по результатам вступительных испытаний.

Уровни высшего образования в ДНР и ЛНР: бакалавриат, специалитет и магистратура, — установленные в республиках до дня их принятия, приравниваются к аналогичным уровням в других регионах России. То же самое действует в отношении аспирантуры и ординатуры.

«В Госдуме продолжается законодательная работа по включению новых регионов Донбасса, Запорожья и Херсона в состав Российской Федерации.

Меры социальной поддержки, назначение пенсий и пособий, установление групп инвалидности, выплаты участникам Чернобыльской аварии 1986 года, признание документов об образовании в области медицины и других специальностей, и многое-многое другое - процесс интеграции идет полным ходом. Важно в максимально короткие сроки и при этом качественно, чтобы никто и ничто не осталось вне правового поля, уравнять жителей новых регионов в правах наравне с другими россиянами», - прокомментировал депутат Государственной Думы Михаил Кисляков.