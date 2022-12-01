И Соловки с ними. Приморский район готовится преобразоваться в округ

В Приморском районе Архангельской области запущен процесс создание единого муниципального округа.
В новое МО войдут следующие сельские поселения: Боброво-Лявленское“, „Заостровское“, „Катунинское“, „Лисестровское“, „Островное“, „Пертоминское“, „Приморское“, „Соловецкое“, „Талажское“, „Уемское“. Для этого проекту нужно пройти общественные слушания и получить удобрение депутатов поселений и самого муниципального района.
На данный момент в Архангельской области действуют 12 муниципальных округов. Кое-кто ло сих пор сопротивляется…