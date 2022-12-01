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В архангельском кафе схлестнутся русская душа и американская мечта

Глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов примет участие в публичной встрече в кафе-галерее «СтепановЪ». Участники встречи обсудят тему «Русская душа и американская мечта». Состоится беседа 20 декабря в 18:30.

В дискуссии поучаствуют доктор культурологии Наталья Бедина и кандидат философских наук Анна Логинова.

«В чем загадка русской души, в чем прелесть американской мечты? Мы привыкаем к нарядным голливудским фильмам, мы тратим деньги на голливудские улыбки. Мы задумываемся о солнечной Калифорнии, комфорте и постоянных хеппи-эндах в жизни, — анонсирована встреча на странице кафе-галереи в соцсети. — Что дал миру Голливуд? Он дал иллюзию возможности рая на земле? Голливудская мечта — это погоня за счастьем. Разве это плохо? Но почему же тогда счастье всегда ускользает? Почему русская душа больше доверяет страданию и ищет справедливости? И что происходит с русской душой в формате 90-60-90?»

Вход свободный. Телефоны: + 7 (960) 019 32 32; + 7 (906) 283 18 13.

Адрес: Набережная Северной Двины, 32. Вход со стороны улицы Выучейского

(по материалам Архангельской епархии)

20 декабрь 09:14 | : Политика / Верую

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