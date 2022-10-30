Виталий Фортыгин: "Восстанавливать храмы - благородное дело"

Виталий Фортыгин провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия».
К депутату АОСД обратилась Любовь Сусева. Она проживает в д. Пияла, Онежского района. В деревне на берегу реки стоит деревянная церковь Вознесения Господня, XVII века постройки. Что удивительно, высота церкви - 45 метров, это самая высокая из сохранившихся в России деревянных церквей. Является памятником архитектуры федерального значения. Из-за состояния церкви и малого прихода службы здесь уже почти не проводят. Храм и колокольня в Пияле поддерживаются в неплохом состоянии только благодаря живущим здесь людям. Заявительница одна из сподвижниц восстановления церкви и колокольни. Самостоятельно женщина приобрела гостевой дом «Усадьба Пияльский берег», проводит экскурсии. По ее словам за 2022 г. на экскурсиях побывало около тысячи туристов. Женщина на свои деньги свела тополь, инициировала установку памятника погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Хочет создать карту деревни, изучает историю церкви в архивах, является руководителем местного ТОС.
В самой деревне всего 89 домов, постоянно проживает 14 человек, летом приезжают около 100. По словам заявительницы здесь выделены 2 «арктических гектара». Деревню еще можно возродить. Женщина мечтает сохранить церковь для будущих поколений.
Чтобы облагородить территорию, убрать старый сарай необходимо около 80 тыс. и еще 80 тыс. рублей, чтобы привезти плиты для дороги. Нужно укрепить береговую линию, с каждым годом берег размывает, есть риск разрушения здания, а также укрепить сам фундамент строения. По инициативе женщины за счет средств государства уже отреставрирована церковь. Любовь Сусева добилась выделения 18 млн. рублей. Заявительница просит помочь и с реставрацией гостевого дома, где могли быть жить туристы и рабочие, которые займутся восстановлением церкви. Это займет около двух лет.
«Вы делаете очень благородное дело. Ваш деятельный подход уже привел к подвижкам в реставрации церкви. Вам необходимо оформить НКО. Попробовать подать проект на грант. Сейчас очень много конкурсов и проектов проводятся в сфере культуры. На следующие года в программу развития туризма в области закладываются большие деньги. С созданием НКО вы сможете официально проводить экскурсии, организовать фонд и из этих средств оплачивать расходы на нужды церкви. В следующем году есть возможность ходатайствовать о выделении вам средств из резервного фонда правительства области», - ответил Виталий Фортыгин.
Следующий заявитель рассказал, что проживает в муниципальном жилье по ул. Обводный канал, д.15, к.1. В деревянном доме на протяжении семи лет течет крыша. В сильный дождь сыреют стены. Бывшая управляющая компания писала отписки, потом обанкротилась. Сейчас домом управляет «Тайбола».
«Здесь два варианта: либо крышу чинить, либо дом признать аварийным», - рассказал мужчина.
Депутат обещал выяснить планы «Тайболы» на починку крыши.