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Александр Цыбульский стал невъездным

Главе Архангельской области запрещен въезд в Великобритания. С 30 ноября он состоит в санкционном списке.

Кроме Александра Витальевича, в списке еще 9 глав российских регионов. А именно: глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Омской области Василий Бурков, губернатор Магаданской области Сергей Носов, главу Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что в санкционный список (не только запрет на въезд, но и заморозка активов, если таковые имеются) первые лица субъектов Федерации попали за поддержку проведения СВО на Украине и активное участие в организации частичной мобилизации.

01 декабрь 08:13 | : Политика

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