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Елена Вторыгина разбиралась с проблемами жителей Поморья

Депутат Госдумы Елена Вторыгина провела прием граждан в общественной приемной «Единой России».

Одна из заявительниц обратилась от имени мамы. Матери 84 года, она «ребенок войны» и заслуженный учитель России. Семья жалуется на нарушение со стороны администрации сельского поселения Койдокурское, Холмогорского района. Со слов женщины, без ведома матери на ее земельном участке в д. Хомяковская, были установлены электрические столбы, при установке вытоптаны ягодные кусты и сломан забор. 

Уже четыре года заявительница доказывает в прокуратуре свою правоту и ведет переписку с администрацией Холмогорского района, с архангельским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад», которые установили столбы, о незаконности действий.  Но решения так и нет. 

При этом линии электропередач должны были подвести к администрации деревни. Однако, с преобразованием района в округ, администрации сельских поселений прекращают существование. Женщина просит убрать многочисленные провода с участка и восстановить справедливость.

Депутат отправит повторные обращения в адрес ответственных организаций и на главу Холмогорского района. Весной Елена Вторыгина лично приедет с проверкой на место. 

Валентин Бугров является недавно избранным депутатом Холмогорского округа. Он пришел с коллективным вопросом от односельчан и избирателей. Почему у административно-технического персонала школ: бухгалтеров, библиотекарей, делопроизводителей, в отличие от зарплат учителей, минимальный размер оплаты труда не индексируется.

На вопрос дала пояснение заместитель министра образования - начальник финансово-экономического управления Елена Орехова.

«Данной категории зарплата выплачивается из средств регионального бюджета. Минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным законом. В стране нет единой тарифной сетки. Расчет производится по нормативам. На решение по увеличению платы влияют целевые показатели экономики. Если зарплата у данной категории выше МРОТ, то она не индексируется на общем основании. Но в 2022 г. было предусмотрено повышение оклада на 4% с 1 октября, а на следующий год на 5,4%», - рассказала Елена Орехова.

На прием обратилась руководитель некоммерческой организации «Сфера» Юлия Попова. Организация занимается проблемами детей с ОВЗ и инвалидностью, оказывает поддержку семьям. 

«На сегодняшний день для детей с ОВЗ, инвалидностью или получающих пенсию по потере кормильца или в связи с травмой, отсутствует возможность  проезда к месту отдыха и обратно. А ведь для таких детей важно не только получать лечение, но и отдыхать. Тем более мы живем в условиях Крайнего Севера. Да, такие дети могут раз в год отправиться за счет средств государства до места лечения. Но этого недостаточно. Предлагаем проработать этот вопрос, а также включить компенсацию для сопровождающего взрослого», - обратилась Юлия Попова.

«В этой ситуации лучшее решение, чтобы региональный парламент вышел с законодательной инициативой на федеральный уровень. Необходимо вам переговорить с председателем областного Собрания депутатов Екатериной Прокопьевой, пообщаться с министром труда, занятости и соцразвития, чтобы собрать информацию, сколько таких детей в нашей области, какие у них нарушения, сколько средств на это понадобится, есть ли у правительства такая возможность. А также рассмотреть, какие есть возможности и пути для реализации, возможно через программу «Дети Арктики». Со своей стороны буду вас всячески поддерживать», - ответила Елена Вторыгина.

 

 

29 ноябрь 15:49 | : Политика

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