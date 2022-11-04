"Единая Россия" организовала праздник для мам Майской горки

МамаПати для 40 многодетных мам и жен мобилизованных организовали участницы Женсовета и координационного совета округа ко Дню матери. Среди женщин есть и те, кто воспитывает по три, четыре и даже семь детей! А ведь это огромный труд. Забыть на несколько часов о рутине и быте, посвятить время себе, вот чего не хватает современным мамам. Женщины смогли получить бесплатную консультацию визажиста, поработать с психологом, позаниматься с фитнес тренером и узнать о правильном питании. Также участницы расписали сумки на память и козули – их отправят бойцам, участвующим в СВО.
«Главная цель мероприятия – это психоэмоциональная разгрузка для мам. Позволить себе расслабиться, побыть наедине с собой или в окружении подруг, заняться собой, творчеством, любимым делом – крайне важно, чтобы снизить уровень стресса, предотвратить нервное истощение, выгорание, восстановить внутренние ресурсы. А потом вернуться к своим домочадцам с новыми силами и положительными эмоциями. Именно поэтому мы пригласили на праздник только мам без детей и мужей. Если счастлива и спокойна мама – счастлива вся семья», - отметила председатель координационного совета секретарей первичных отделений округа Майская горка Ольга Шананина.
Обмен женской энергией – то чего так не хватает в современном мире, делятся участницы МамаПати. Это очень похоже на женские посиделки с песнями, вышиванием, гаданиями на Руси.
Разбавил женскую компанию депутат Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков. От себя лично и от имени команды депутата Архангельского областного Собрания Александра Фролова он поздравил всех матерей и вручил цветы.
«Мама — это начало жизни. Мама — это забота, мама — самая светлая и преданная любовь. Мамы всегда заслуживают особого внимания, самых добрых пожеланий, а особенно в праздник», - поздравил женщин депутат.
Также участницы МамаПати получили приятные сюрпризы от партнеров праздника, в том числе от Архангельского отделения «Единой России».