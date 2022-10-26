В столице Поморья проходит форум «Потребительский рынок Архангельской области – ПЕРЕЗАГРУЗКА 2022 года»

За годы проведения форум успел стать традиционным, знаковым событием для представителей власти, предпринимательского сообщества, ритейла, поставщиков, производителей продукции.
Главным лейтмотивом форума стали новые экономические условия в период санкционных ограничений, вызовы и возможности для потребительского рынка региона, поиск новых подходов работы в современных реалиях.
Более 45 спикеров, два дня семинаров, круглых столов, выставки достижений местных производителей, мастер- классы по клиентскому сервису и основам гастротуризма. Участники форума получат информацию из «первых уст», как увеличить продажи, создать собственную торговую марку, какие шаги предпринять для открытия бизнеса, узнают новые методы управления персоналом, нововведения в маркировке товаров.
С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко.
«Наша страна действительно столкнулась с широким списком ограничений, но для нас это период новых возможностей. Многие жаловались на то, что у транснациональных корпораций, иностранных компаний большие финансовые возможности скупать наши предприятия, ущемлять наших производителей. Сейчас у нас есть уникальная возможность занять опустевшие ниши качественной отечественной продукцией. Эта площадка должна стать местом налаживания новых цепочек поставок, новых продуктов. Как писал Виктор Франкл, выживает не тот, кто ждет, когда плохие времена закончатся, а тот, кто продолжает жить и работать в новых обстоятельствах», - отметил он.
Потребительский рынок Поморья это, прежде всего, розничная торговля, общественное питание и сфера услуг. Это 13 тысяч объектов, 92 тысячи сотрудников, которые обеспечивают более 9,2 % ВВП области.
На мероприятии собралось множество участников – большинство из них владельцы действующего бизнеса. Как рассказывают предприниматели, их главная цель участия – получить практические советы по ведению и развитию своего дела.
«Форум даёт прекрасную возможность найти решение текущих проблем в бизнесе и выйти на новый уровень в развитии. Мы записались на мастер-классы от ведущих экспертов, которые актуальны для нас в текущий момент. Это – развитие малого бизнеса, способы эквайринга, набор персонала и клиентский сервис. В Архангельске не часто бывают мероприятия такого высокого уровня, поэтому стараемся не упускать возможность. Помимо прочего, здесь можно познакомиться с другими предпринимателями и обзавестись полезными знакомствами», - рассказала предприниматель Кристина Семёнова.
Некоторые участники пришли на форум, чтобы подготовиться к расширению бизнеса. Так, предприниматель из сферы розничной торговли Галина рассказала, что в ближайшее время они планируют открыть новую торговую сеть в Северодвинске.
«Самая главная ценность такого форума – возможность получить современные и актуальные знания в сфере ведения бизнеса. Мы пришли сегодня сюда, чтобы узнать информацию, которая поможет нам сделать открытие наиболее успешным. Возможно, мы даже не задумываемся о каких-то моментах, которые могут сыграть важную роль», - поделилась своим мнением Галина.
Форум проводится при поддержке регионального отделения «Единой России».