В Северодвинске разработали гайд "Безопасность в интернете"

Всемирная сеть не только открывает новые возможности, но и таит в себе множество угроз. В первую очередь это касается детей и подростков: они проводят в Интернете много времени, зачастую - не подозревая об угрозах.
- Наши дети, буквально, живут в Сети – учатся, общаются, дружат. Интернет – такая же реальность для цифрового поколения ребят, как игры во дворах – для их родителей. Подростки зачастую разбираются в использовании компьютеров и мобильных устройств лучше нас. Но они не имеют жизненного опыта и более доверчивы, - говорит активист Центра, главный врач Северодвинской городской детской клинической больницы Ольга Киселева.
Пособие, разработанное специалистами Центра, призвано рассказать родителям, как сделать пребывание ребенка в Сети безопасным: научит распознавать мошенников и контент с фейковой информацией; объяснит, как реагировать на ненормативную лексику и призывы к экстремизму; даст подробный алгоритм, как противостоять кибербуллингу.
- Взрослым необходимо научиться контролировать контент, который потребляет ребенок. Наше пособие поможет родителям побороть собственные страхи и начать по-настоящему контролировать ситуацию, - считает Ольга Киселева.
Гайд размещен в паблике «За дело» (https://vk.com/wall-212493811_1843) в свободном доступе: каждый может сохранить себе полезное руководство в электронном виде.