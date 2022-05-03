Активисты Центра «За Дело» проверили ход работ на Окружной улице Северодвинска

Заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин проинспектировал ремонт дороги на улице Окружной, где завершается формирование выравнивающего слоя асфальтобетона.
Вместе с Дмитрием Рожиным в состав комиссии, которой предстояло проверить темп и качество дорожного ремонта, вошли депутаты городского Совета Николай Малинников и Константин Рындин, а также глава Северодвинска Игорь Скубенко, его заместитель по городскому хозяйству Михаил Тарасов и зампредседателя комитета ЖКЗ, транспорта и связи Виталий Шишин.
Дмитрий Рожин сообщил, что бывает на северодвинском объекте регулярно — не реже, чем раз в три недели.
— Я получаю от подрядной и субподрядных организаций подтверждения, что они работают в соответствии с графиками и срыва сроков не будет, — рассказал Дмитрий Рожин. — Это относится и к участку от Архангельского шоссе до путепровода, и к автодороге, строящейся при помощи программы федерального Минстроя «Стимул», от улицы Юбилейной до улицы Коммунальной, включая круговую развязку.
Стоимость муниципального контракта — 170 млн рублей, из них 120 были направлены городу региональным бюджетом. Асфальтирование выполняется на площади более 34 тысяч кв. м от Архангельского шоссе до путепровода. Толщина трех выравнивающих слоев составляет 12 см, а верхнего слоя из ЩМА-20 – 5 см. Обочины будут укрепляться щебнем. Срок завершения работ – до 30 сентября.
Народные избранники подчеркнули значимость ремонтируемого участка для горожан.
— Эта дорога очень нужна, — подчеркнул Николай Малинников. — Меня недавно спрашивали: вот мы соединяем улицы Юбилейную и Окружную, а как же ремонт уже существующих участков? Сегодня здесь укладывают хороший асфальт. Подрядчик известный, делает все качественно и вовремя.
Заказан проект организации дорожного движения на все участки новой улицы Окружной, включая круговую развязку: это и разметка, и дорожные знаки.
— После завершения работ улица Окружная станет одним из логистических хабов, соединяющих Онегу, Северодвинск и Архангельск: уже двигаться стало намного проще, минуя все городские светофоры, — отметил Константин Рындин.
Подготовка под обочины начнется, ориентировочно, в начале следующей недели, а отсыпка будет происходить после формирования верхнего слоя асфальтобетона. Параллельно подрядчик приступит к верхнему слою — на эти работы заложено 8 дней. Все работы идут по графику.
На Окружной, кстати, предусмотрено несколько инвестплощадок: город готов предоставить их под интересные и полезные проекты — инвесторов такие предложения наверняка заинтересуют.