«Скоро заживем». Депутаты АрхГорДумы за неделю

Вот уже и июль заканчивается… а некоторые из народных избранников столицы Поморья еще не задумывались о летнем отдыхе.
К Михаилу Федотову («Единая Россия») обратились родители учеников школы №68, что в Гидролизном поселке, с просьбой помочь в благоустройстве спортплощадки.
Напомним читателям, в этом году инициатива родителей учеников этой маймаксанской школы заняла первое место среди участников проекта «Бюджет твоих возможностей».
Прежде всего, нужен был песок для отсыпки территории. Депутат не замедлил откликнуться, работы пошли полным ходом.
Михаил Федотов:
– В ближайшее время здесь будут демонтированы старые спортивные сооружения, выполнена отсыпка и выравнивание территории. После этого на площадке появятся современные тренажеры, спортивный комплекс, скамейки и урны. Торжественное открытие площадки запланировано на 1 сентября.
Вячеслав Широкий («Единая Россия») продолжал бескомпромиссную борьбу за экологическую чистоту острова Хабарка и благосостояние его жителей. Дело в том, что новая электронная система свалок будет включена в тариф и ляжет на натруженные плечи населения этой островной территории.
Депутат:
- Подошли ответы по теме мусора на Хабарке: маленькими шагами двигаемся вперёд. Природоохранная прокуратура дала информацию по поводу несанкционированной свалки и содержанию контейнерных площадок. Администрация города отчиталась о начатых работах по оборудованию контейнерных площадок. Оказывается, некоторые площадки оборудованы по правилам и содержатся в санитарных нормах. Люди уже шутят, — „может комиссия от горадмина была на каких-то других островах нашей планеты?“. Кроме того, в СМИ появилась информация, что на цифровизацию строительной и ЖКХ сфер страны планируют потратить несколько сотен миллиардов рублей, часть этих затрат хотят включить в коммунальные тарифы. Скоро заживём…
Ростислав Васильев (КПРФ) посетил с рабочим визитом Маймаксанскую судоверфь, отмечающую в этом году свое 35-летие, где произнес духоподъемную речь.
На можем отказать себе в удовольствии опубликовать главные ее тезисы:
- Какие ассоциации всплывают, услышав этот термин - Траловый флот? Огромная эскадра промысловиков добытчиков на судах всех рангов и категорий бьются, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны? Да. Это так. Но, я уверен, львиная доля успеха в выдающихся результатах наших моряков, рыбаков-добытчиков, это надежный тыл.
- БТО, маймаксанская судоверфь, яркий пример и образец такого подхода. Экипаж рыболовецкого судна, прошедшего ремонт и обслуживание на судоремонтном заводе Архангельского тралового флота, может быть уверен, судно не подведёт! Вспомним суровые годы Великой Отечественной войны. Состоялась бы Победа без усилий, героического труда в тылу, обеспечивающего воинов на фронте? Когда вся Страна была единым целым и победила вся Страна!
- Сегодня, когда враг опять окружает нашу Родину, Архангельский траловый флот - это единый коллектив, отдающий все силы в борьбе за продовольственную безопасность нашей Страны. Спасибо руководству Архангельского тралового флота, директору АТФ Сергею Зарубину, что в тяжелые 90 годы сохранили базу, сохранили плавучие доки и оборудование, не распродали на металлолом, как некоторые наши заводы, за копейки. Смогли сохранить социальную сферу и главное, людей, профессионалов высокого класса, специалистов высшей категории.
Что принесет нам август? Скоро узнаем…