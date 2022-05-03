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Архангельск закорешился с китайским городом Юйлинь

Представители городов обсудили возможности развития сотрудничества на уровне муниципалитетов. Поводом для обсуждения совместных планов стало успешное сотрудничество Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и Юйлиньского университета.  

Со стороны города Архангельска во встрече приняли участие и.о. заместителя главы Архангельска - руководителя аппарата Алексей Герасимов, и.о. заместителя главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Сергей Засолоцкий, председатель комиссии Архангельской городской Думы Иван Воронцов, проректор САФУ Константин Зайков и другие представители администрации города и университета. Со стороны города Юйлинь во встрече участвовали начальник Юйлиньского бюро иностранных дел и внешнеэкономического сотрудничества госпожа Жэнь Сяочунь, представители Юйлиньского бюро культуры и туризма, Юйлиньского центра по привлечению инвестиций, Юйлиньской народной ассоциации дружбы с зарубежными странами и Юйлиньского университета. 

В ходе встречи стороны обменялись информацией об экономическом и культурном потенциале городов, об опыте международного сотрудничества. Стороны договорились о начале этапа подготовки плана совместных мероприятий, для создания партнерских отношений между учреждениями, предприятиями и общественными организациями городов. Китайская сторона проявила интерес к Маргаритинской ярмарке, главному торговому событию Архангельской области, и запросила подробную информацию об этом мероприятии и его деловой программе.  

После проведения ряда партнерских мероприятий стороны вернутся к обсуждению заключения официального соглашения о побратимстве.  

  

27 июль 14:34 | : Политика

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