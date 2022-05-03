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«Единая Россия» и «Донецкая Республика» подписали соглашение о сотрудничестве

За 8 лет общественное движение «Донецкая Республика» превратилась в мощное народное движение, объединяющее более 200 тысяч неравнодушных и активных граждан, отметил Андрей Турчак. 

«Вы – настоящая движущая сила Республики, которая стоит на защите интересов жителей Донбасса. О ваших проектах, о ваших добрых делах хорошо известно на всей территории Республики, потому что вы реально помогаете людям. С начала специальной военной операции именно активисты «Донецкой Республики» создали сеть общественных приёмных главы ДНР на освобождённых территориях. Эти приёмные по праву и по существу стали центрами не только оказания гуманитарной помощи, но и самоорганизации жителей. Здесь люди получают помощь в решении социальных, бытовых, юридических вопросов. И самое главное – люди видят, что какая бы беда не случилась, власть не оставит их один на один с этой бедой. От лица всех людей, которым вы помогли, которым вы помогаете и будете помогать, от себя лично хочу сказать вам огромное человеческое спасибо», - сказал он. 

Андрей Турчак подчеркнул - у партии и движения общие цели и задачи. 

«Единая Россия» с первых дней специальной военной операции работает с вами плечом к плечу. По линии «Единой России» на Донбасс, на освобождённые территории доставлено и распределено более 12 тысяч тонн гуманитарного груза. На сегодняшний день открыт 31 гуманитарный центр. Наши врачи-добровольцы помогают медикам Донбасса спасать жизни людей, лечить мирное население, лечить и поправлять здоровье наших военнослужащих. Вместе с вами в Донецке, Мариуполе и на других освобождённых территориях работают наши волонтёры. Вместе с руководством Республики, с Народным советом, с депутатами мы занимаемся синхронизацией законодательства, чтобы как можно быстрее запустить все необходимые социальные и экономические процессы нашей интеграции. Вместе мы делаем одно общее дело. Вместе мы возвращаем мирную жизнь, пока наши ребята на передовой отстаивают свободу и независимость Донбасса», - добавил он. 

Эта работа будет продолжена, заверил секретарь Генсовета. 

«Мы продолжим эту совместную работу ради нашей общей цели – ради победы. Донбасс и Россия вместе навсегда. И ни у кого в этом зале, и ни у кого из жителей Республики не должно быть никаких сомнений, что в самой ближайшей перспективе – а это зависит от нас с вами, это зависит от жителей Республики, это зависит от наших военнослужащих – мы юридически будем вместе», - резюмировал он. 

Секретарь Генсовета также вручил первые шесть партбилетов «Единой России» жителям Мариуполя. 

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что главная мечта жителей Республики – стать частью большой России. 

«Для нас очень важно, что сейчас – как никогда это проявилось в эти трудные, непростые периоды – мы работаем в тесной связке с «Единой Россией». И именно члены нашего общественного движения стали одними из первых сторонников «Единой России». По-другому и быть не могло. Потому что и нас, и членов «Единой России» объединяет любовь к нашей общей великой Родине и забота о благополучии людей. Эта забота выражается в конкретных политических решениях и в их реализации, конкретных делах, поступках. Это хорошо видно по той работе, которая организована, в том числе на освобождённых территориях. Несомненно то, что мы будем продолжать развивать уже действующие направления сотрудничества с «Единой Россией». Конечно, граждане РФ, проживающие в Донбассе, будут – я уверен в этом – становиться членами партии. Огромная благодарность руководству партии, всем, кто в неё входит, и искренне, всей душой болеет за Донбасс. Спасибо за такую всеобъемлющую поддержку. Мы и дальше будем двигаться в одной команде», - подчеркнул Денис Пушилин. 

Кроме того, Андрей Турчак вместе с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, координирующим гуманитарную миссию «Единой России» в ДНР, посетили медицинский центр партии в Мариуполе. Они пообщались с врачами и волонтёрами, ознакомились с работой центра, в который ежедневно обращаются за помощью сотни местных жителей. На данный момент в центре работают более 10 специалистов узкого профиля, среди которых стоматолог, хирург, терапевт, реабилитолог, психиатр и педиатр. Также партия при поддержке МГУ установила в центре телемедицинское оборудование. С его помощью можно проводить первичную диагностику пациентов, консультироваться с узкими специалистами в России. 

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 

На Донбассе и освобождённых территориях работает 31 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами. 

1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, - получение российского гражданства. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области. 

3 июля «Единая Россия» начал работу центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приёмной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве. Центр юридической помощи открылся 15 июля и в Луганске – на базе корпуса юридического института ЛГУ им. В.Даля. 

4 июля первый центр помощи «Единой России» появился в Мелитополе Запорожской области. 5 июля гуманитарные центры партии появились в Старобельске и Золотом (ЛНР), а 6 – в Изюме Харьковской области. 7 июля центр помощи был открыт в Лисичанске, планируется, что в городе их появится ещё два. 20 июля гумцентр появился в Сватово (ЛНР). Запланировано открытие ещё нескольких центров помощи «Единой России» - в Горловке, Ясиноватой и Донецке, а также в Макеевке. 

13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее 10. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет. Ещё два гумцентра дополнительно созданы в Сватово и Рубежном. 

26 июль 14:57 | : Политика

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