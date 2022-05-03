Виталий Фортыгин разбирался со стоимостью коммунальных услуг

Заявители обратились с вопросами оплаты теплоснабжения по нормативу и порядке предоставления льготы ветеранам труда на оплату холодного водоснабжения
К депутату обратилась жительница Маймаксы Мария Гвердзис. Женщина проживает по адресу ул. Юнг ВМФ, д. 23, кв. 14 в деревянном доме. В мае в городе в связи с похолоданием повторно подключали отопление, но в доме заявительницы отопление не было подключено. Однако согласно квитанции за отопление с нее списали полную сумму.
«Я относила заявление в управляющую компанию на перерасчет. В итоге в июне приходит квитанция на полную сумму 2300 рублей. Я не стала оплачивать часть, так как отопления не было», - рассказала женщина.
В домах, где не установлены счетчики всю сумму за год делят на 12 месяцев. Женщина уже задумывалась об установке общедомового счетчика, но в доме в основном проживают пенсионеры, которые не согласны на лишние затраты.
«Сегодня теплосчетчик устанавливают за счет средств фонда капитального ремонта. Стоимость этого счетчика 130-140 тыс. рублей», - прокомментировал депутат.
Архангелогородка согласна платить по нормативу, если бы помещение отапливали, как положено.
Депутат пообщался со специалистом ТГК-2 для выяснения причин. Она пояснила, что по законодательству жители, платящие по нормативу, обязаны оплатить период с сентября по май в полном объеме. В случае более раннего отключения тепла на сумму это не влияет. Однако и за увеличение мощности подачи отопления оплата с таких домов также взимается стандартная – то есть не увеличивается. В случае июньских подключений не взимается вовсе.
Управляющая компания допустила ошибку, приняв обращение женщины на перерасчет. Заявительнице придется оплатить весь счет за май.
Второй вопрос поступил от ветерана труда Ирины Климовской. В квартире заявительницы установлен счетчик учета водоснабжения. Показания счетчика РВК делят на всех зарегистрированных в квартире, даже если они фактически в квартире не проживают и льготу предоставляют заявительнице только «за ее часть» израсходованной воды. Заявительница настаивает, что ей должны начислить льготу 50% с ее нормы потребления холодной воды в восемь кубометров, не деля на количество зарегистрированных жильцов. Такое письмо она получила в 2013 году в региональной общественной приемной «Единой России». При наличии счетчика расчет мер социальной поддержки не зависит от количества прописанных человек, производится в размере фактической суммы потребления услуги. По такой же схеме, например, она получает льготу за холодную воду или отопление.
Сотрудник министерства труда, занятости и социального развития пояснила, что расчет льготы производится в случае превышения норматива потребления восьми кубов, то он делится на количество зарегистрированных человек. В случае, если потребление меньше норматива, то льгота выплачивается по счетчику.
Сейчас же женщине пришел счет от РВК за употребление восьми кубометров с начисленной льготой только на треть потребленной воды.
«Необходимо привести все обслуживающие организации к общим знаменателям. Чтобы у всех - у министерства, РВК, депутатов был один подход к порядку расчета. Люди не должны ходить кругами по инстанциям. Будем писать письмо на имя Сергея Свиридова с просьбой внести уточнения в закон о порядке предоставления льгот ветеранам труда при наличии счётчиков в случае если норма потребления не превышена», - прокомментировал Виталий Фортыгин.