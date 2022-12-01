Эколог Сливяк: Атомная энергетика не панацея от изменения климата

Эколог и лауреат альтернативной Нобелевской премии The Right Livelihood Award Владимир Сливяк больше тридцати лет занимается проблемами ядерной энергетики. За это время ему и его коллегам удалось остановить строительство атомной станции в Калининградской области, отправку в Россию отработанного топлива от болгарской АЭС, развернуть кампанию против ввоза в страну обедненного урана из Германии. Владимир Сливяк рассказал Plus-one.ru о том, почему он противостоит проектам мирного атома.
Владимир Сливяк — эколог, активист, сопредседатель общественной организации «Экозащита!». Инициатор международных и российских общественных кампаний против атомной энергетики. Соавтор образовательной программы, которую окончили больше тысячи студентов, автор книги «От Хиросимы до Фукусимы» — об аварии на японской станции. С 2012 по 2015 годы преподавал экологическую политику в Высшей школе экономики в Москве. В 2014-м «Экозащиту!» первой из экологических организаций страны включили в реестр «иноагентов». В 2021-м получил шведскую премию Right Livelihood Award — за «защиту окружающей среды и формирование оппозиционных настроений в отношении угольной и атомной промышленности».
«Сегодня уже все понимают, что использование ископаемого топлива ведет к глобальному потеплению. Конечно, у атомной энергетики нет таких выбросов. Поэтому ее представители твердят, что это климатически-дружественная технология», — начинает разговор Владимир Сливяк. Согласно данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), сейчас во всем мире работает 437 атомных реактора, которые генерируют 10% необходимой человечеству электроэнергии. Для сравнения: на самое опасное для планеты топливо — уголь — приходится 36,7% выработки, на газ — 23,5%, на гидроэлектроэнергию — 16%.
Представители Международного энергетического агентства (IEA) уверены, что ядерная энергетика — одна из главных составляющих низкоуглеродного производства электричества. «За последние полвека использование атомных станций снизило выбросы CO2 на 60 гигатонн — это равнозначно объему парниковых газов, который попадает в атмосферу от всей электроэнергетики за два года. Однако популярность мирного атома в развитых странах начинает снижаться — к 2040 году ее выработка там может упасть на две трети», — предупреждают эксперты IEA. Средний возраст атомных реакторов в благополучных частях света превышает 35 лет — срок службы близится к концу. Напомним, крупнейшие производители ядерной энергии — США (771 тераватт-час), Китай (383 ТВт·ч) и Франция (363 ТВт·ч). Россия на четвертом месте (205 ТВт·ч).
По мнению представителей IEA, вывод реакторов из строя ставит под угрозу цели Парижского соглашения, в соответствии с которым 196 стран обещали сдержать рост среднегодовой температуры на уровне 1,5—2°C от доиндустриального уровня к концу XXI века. Международные эксперты призывают ускорить строительство новых АЭС. Владимир Сливяк убежден, что развитие атомной энергетики — тупиковый путь, который не поможет государствам прийти к углеродной нейтральности и предотвратить изменение климата, способное привести к катастрофическим последствиям.
У человечества нет времени строить новые АЭС
«В большинстве случаев с момента, когда у руководства страны появляются планы строить атомную станцию, и до начала подачи ее электроэнергии в сеть, проходит в среднем 15 лет», — поясняет свою позицию Владимир Сливяк.
Так, первый блок Курской АЭС-2 начали возводить в 2009 году — работы планируют закончить с 2025 по 2029 год. Один из самых известных долгостроев — четвертый блок Белоярской АЭС в Свердловской области. Проект запустили в 1983 году, а открылась станция только в 2015-м.
Аналогичные примеры в Европе — третий блок финской АЭС «Олкилуото» на одноименном острове в Балтийском море. Стройку запланировали в 2000 году, а в эксплуатацию объект был введен в 2020-м. В Великобритании станцию «Хинкли-Пойнт С» на юго-западе страны начали строить в 2008 году, закончить собираются в 2027-м.
Временные затраты связаны с необходимостью подготовки большого количества аналитических материалов, на основании которых власти страны принимают решение о запуске строительства. «Строительные работы иногда начинаются спустя 5–7 лет. И объекты редко сдаются в заявленные сроки», — объясняет Владимир Сливяк.
Мирный атом обходится очень дорого
«Ни один источник энергии в мире не дорожает так быстро, как атомная энергетика. Если в 1990 году реактор мощностью 1000 МВт можно было возвести за $1 млрд, то сейчас, в зависимости от застройщика, он обойдется от $7 до 15 млрд. Одна из причин — повышение требований к системам безопасности», — говорит Владимир Сливяк. Он подчеркивает, что в солнечной и ветряной энергетике наблюдается обратная тенденция — электростанции с каждым годом дешевеют.
Его слова подтверждают данные аналитической компании Lazard. В 2020 году средняя стоимость электроэнергии от АЭС начиналась от $167 за МВт·ч, тогда как цены на энергию от ветрогенераторов были на уровне $28 за МВт·ч, от солнечных — около $34,5 за МВт·ч. При этом методология Lazard предполагает, что АЭС возводятся меньше чем за шесть лет (5,75 года) — в случае превышения этих сроков цены на энергию вырастают. Кроме того, аналитики не брали в расчет стоимость хранения ядерных отходов.
Кстати, информация о российских АЭС в расчеты Lazard не включена — она закрыта. «Публичные данные по экономике атомных объектов в РФ — ненадежны. Многие соотечественники ошибочно думают, что энергия от АЭС стоит дешево. Но следует знать, что правительство субсидирует ядерную энергетику из десятка разных статей бюджета, а гражданам присылает такие счета, которые они в состоянии оплатить», — утверждает Владимир Сливяк.
Аварии на атомных станциях вполне возможны
Эксперты ООН по изменению климата (IPCC) считают, что препятствием для развития ядерной энергетики являются «эксплуатационные риски станций и связанные с ними проблемы безопасности». По данным немецкого Фонда Генриха Бёлля (признан в РФ нежелательной организацией в мае 2022-го), аварии случались на 1,5% всех когда-либо построенных АЭС. Последствия некоторых стали катастрофическими — в Чернобыле в 1986 году и в Фукусиме в 2011 году пострадали десятки тысяч человек.
«Возможны ли на современных реакторах аварии с выходом радиации? Честный ответ — да, возможны. Причем и на новых, и на старых», — убежден Владимир Сливяк. По его мнению, даже если риск поломок составляет считанные доли процента, заявлять о безопасности атомной энергетики нельзя.
Непонятно, что делать с ядерными отходами
Побочные продукты работы АЭС — отработанное ядерное топливо и разнообразные отходы с низким уровнем радиации. На сегодняшний день невозможно быстро утилизировать их, чтобы они не представляли угрозы для окружающей среды и людей. «Наименее опасные отходы просто закатывают в контейнеры и складируют в определенном месте. В лучшем случае они станут безвредны через 300 лет. Все это время хранилище необходимо охранять, выполнять на нем мониторинг, проводить ремонтные работы», — подчеркивает Владимир Сливяк минусы такого подхода.
Сроки хранения крайне опасных отходов, содержащих плутоний, увеличиваются до 200 тысяч лет. «Есть страны, которые научились перерабатывать отработанное ядерное топливо, извлекая из него уран и плутоний. Но в процессе все равно возникают дополнительные отходы. Сейчас в мире нет ни одной страны, способной утилизировать весь объем радиоактивного мусора», — резюмирует эксперт.