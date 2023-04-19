В связи с повсеместным развитием Интернета и электронной коммерции количество людей, которые используют данную сеть не только для развлечений, но и для совершения покупок либо приобретения услуг, ежегодно растет. Традиционные каналы продвижения товаров теряют популярность, в то время как веб-маркетинг открывает перед предпринимателями новые возможности для привлечения покупателей. Это обуславливает тот факт, что многие компании используют онлайн-ресурсы для ведения коммерческой деятельности. Разберемся вместе, что из себя представляет веб-маркетинг, он же интернет-маркетинг, чем так хорош и на какие виды подразделяется.

Что такое веб-маркетинг

Начнем с определения, интернет-маркетинг – это совокупность мероприятий по продвижению товаров и услуг, осуществляемых современными сетевыми методами. Иными словами, это процесс удовлетворения нужд и потребностей пользователей Интернета в информации, покупке и продаже продукции, поясняет источник resizeweb.

Нередко понятия «веб-маркетинг» и «диджитал-маркетинг» отождествляются, но это не совсем верно. На самом деле диджитал подразумевает все виды цифровой коммуникации, которая происходит как онлайн, так и офлайн, поэтому интернет-маркетинг – это лишь одна из его составляющих.

Основной целью веб-маркетинга выступает увеличение прибыли компании путем превращения посетителей онлайн-площадки в покупателей. Задача – определение нужд целевой группы и выделение из получившегося перечня пользователей, с которыми можно взаимодействовать, используя коммуникационные возможности Интернета.

Чем отличается веб-маркетинг от оффлайн

Несмотря на то, что в основе веб-маркетинга лежат принципы традиционного, он все же имеет ряд отличий. Рассмотрим составляющие комплекса маркетинга (4P) в сети:

- product (товар). Все, что реализуется посредством Интернета, будь то одежда, путевки в другую страну либо услуги брокера;

- price (цена). Как правило, цена на веб-ресурсах ниже, нежели в традиционных точках сбыта, так как уменьшаются расходы на складирования, оплату труда большого количества персонала, аренду и оформление помещений для приема клиентов;

- promotion (продвижение). Может включать как рекламу конкретного товара либо услуги, так и определенного веб-ресурса;

- place (место). Точкой реализации продукции является интернет-площадка (сайт, портал, социальная сеть и т. д.), что предоставляет пользователям множество удобств.

К прочим отличиям веб-маркетинга от офлайн относятся:

- использование бизнес-моделей, которые включают три объекта взаимодействия: B – business (бизнес), C – customer (потребитель), G – government (государство). Самыми распространенными вариантами являются B2B (коммерсант взаимодействует с другими компаниями) и B2C (реализация продукции конечному потребителю);

- универсальность (возможность распространять информацию в любое время в любую точку планеты);

- многоканальность веб-маркетинга;

- способность сохранять контакты с клиентами;

- распространенность традиционных каналов продвижения в некоторых регионах все же выше, даже несмотря на то, что популярность интернет-маркетинга постоянно растет;

- скорость запуска интернет-рекламы значительно выше оффлайн;

- стоимость продвижения на веб-ресурсах ниже, чем на традиционных.

Основные функции веб-маркетинга

Достигнуть цели интернет-маркетинга – увеличить продажи, можно лишь выполняя ряд функций, к которым относятся:

- определение спроса, то есть того, чего хочет ваша целевая аудитория, и предложение ей этого в наиболее подходящий момент;

- изучение и установление оптимального уровня цен, посредством ознакомление с общей рыночной ситуацией и стоимостью продукции у конкурентов;

- стимулирования сбыта путем использования широкого перечня маркетинговых инструментов продвижения, описанных ниже;

- консультирование покупателей и потенциальных клиентов;

- создание и поддержка образа компании;

- формирование качественного контента для интернет-ресурсов.