Какие возможности предлагает новый Hyundai Tucson

Это городской кроссовер, который удивляет техническими показателями и начинкой. Эти транспортные средства имеют армию поклонников. И на то есть ряд причин.

О преимуществах Hyundai TUCSON

Среди самых значимых важно отметить следующие:

расход горючего. Многие собственники сходятся на том, что основным достоинством таких авто считается оптимальный расход топлива во время перемещения по автомагистрали. Туссон предусматривает полный привод и двух литровый двигатель на бензине, мощность которого составляет 150 л.с. Расход топлива за городом варьируется в пределах 6.2 литра/100 км. Это отличные показатели. Независимо от того, что настоящий расход, как правило, на пять-десять процентов выше паспортного, новый Hyundai Tucson является вполне экономичным;

цена обслуживания. Автомобили корейского производства пользуются спросом благодаря выгодной стоимости на запасные элементы, причем даже в том случае, если разговор заходит о деталях оригинального производства;

высокопрочные силовые агрегаты. Практика показывает, что последние модели предусматривают наличие широкой линейки моторов, объем которых начинается от 1,6 литра. Работа таких движков не вызывает никаких нареканий, несмотря на то, что дизель достаточно требователен к качеству горючего. Более того, может потребоваться доливка масла в том случае, если манера вождения является агрессивной.

Что необходимо знать о комплектации

Практика показывает, что Туссан неплохо нафарширован. Более того, даже в базовом варианте есть круиз-контроль, мониторинг давления в покрышках, датчики дождя и света, поддержка во время трогания в гору и прочие не менее интересные плюшки. По максимальное оснащение даже говорить не следует - здесь все на высшем уровне:

беспроводная зарядка;

вентиляция сидений спереди;

электропривод дверей багажника с механизмом автоматического открывания;

возможность регулировать сидения в восьми направлениях;

ассистент удержания автотранспорта в полосе движения;

круиз-контроль интеллектуального типа;

автоматическое торможение перед препятствием;

мониторинг слепых зон;

оценка состояния водителя.

Грамотный подход к выбору позволит получить соответствующий результат. Если будут вопросы, с ними всегда можно проконсультироваться с профессионалами своего дела.

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