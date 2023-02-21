Критерии и преимущества разработки качественного дизайна упаковки

Дизайн упаковки – важный элемент каждого бренда. Он представляет сам бренд, его суть и позиционирование на рынке. Кроме этого качественный дизайн упаковки играет важную роль в выстраивании коммуникации с покупателем. Упаковка подчеркивает преимущества товара, выделяя его среди других таких же, формирует положительный образ бренда в глазах покупателя. Теперь представьте, сколько есть аналогичных товаров? И именно вашему нужна уникальная упаковка. Она показывает принадлежность к бренду, демонстрирует преимущества, управляет вниманием человека и желанием купить. Все это коммуникация с потребителем, которая так важна для успеха компании.









Так, в брендинговом агентстве "Profsoyuz Creative", представленном на ресурсе https://profsoyuz-creative.ru/ , дизайн упаковки разрабатывает целая команда профессионалов. В ее состав входят маркетологи, дизайнеры, фотографы, иллюстраторы и аналитики. Эта команда создает такой дизайн, который позволил бы бренду продавать свои товары без дополнительной рекламы.

Критерии разработки качественного дизайна упаковки

Цель разработки дизайна заключается в создании качественного дизайна. Существуют определенные критерии, которые позволяют оценивать упаковку:









- Яркость. Зайдя в магазин, можно найти множество необходимой продукции, которая ничем друг от друга не отличается. Яркость позволяет акцентировать внимание потребителя на конкретном товаре и выделить его из ряда конкурентов, воздействуя на эмоциональную составляющую. В некоторых случаях красивая и яркая упаковка при идентичном качестве товара станет решающим фактором в пользу выбора конкретного бренда.

- Оригинальность и уникальность. Необычное решение поспособствует закреплению образа бренда в сознании человека. Зачастую люди потом расскажут своим знакомым об интересной и запоминающейся идее, которая произвела на них впечатление. Кроме того, оригинальность важна в юридическом аспекте, существуют авторские права на различные элементы дизайна.

- Сочетание эстетической составляющей и функциональности. Создав приятную и красивую упаковку, не стоит забывать о том, что она должна быть удобной в использовании. Например, некоторые бренды разрабатывают дизайн со смещенным горлышком на бутылке. Это позволяет потребителям меньше проливать содержимого упаковок. Кроме того, упаковка должна быть экологичной и безопасной для использования.









- Информативность. Потребитель должен узнать все интересующие его сведения при взгляде на упаковку, товар должен соответствовать его ожиданиям.

- При производстве нескольких типов товаров должен соблюдаться фирменный стиль бренда на всей продукции.

- Повышение уровня продаж, прибыли и укрепление позиций на рынке среди конкурентов. Для оценки данного критерия работает команда аналитиков, которые анализируют рынок, спрос на товар и формируют выводы, исходя из полученных результатов.

- Запоминаемость. При одном взгляде на упаковку потребитель должен понимать, к какому бренду относится товар.









Преимущества разработки оригинального дизайна упаковки

Существуют принципы цепочки маркетинговых преимуществ. В эту цепочку включено несколько аспектов.

- Упаковка – это не реклама. Качественный дизайн может заменить рекламу бренда. К рекламе у потребителей складывается негативное отношение, а вот упаковку люди воспринимают лояльно.

- Охват аудитории. Упаковка, как средство коммуникации, обращается к каждому потребителю. В этом заключается отличие от рекламы, которую не все могут увидеть.

- Принятие решения. Это действие происходит непосредственно в магазине, ведь редкий покупатель уже знает, что он купит, находясь в другом месте. Клиент выберет товар с привлекательной для него упаковкой.

Дизайн упаковки играет значимую роль. Качественный дизайн поспособствует улучшению продаж товара. А вот неудачный дизайн может сформировать негативное отношение к бренду у покупателей, что потребует проведения дополнительных действий.