Отличия рынка криптовалют от Форекс, где выгоднее торговать?

Когда кто-то произносит фразу «биржа FOREX», опытные трейдеры сразу понимают, что перед ними человек, плохо разбирающийся в биржевой торговле. Дело в том, что биржи — это площадки для торговли какими-либо активами. Многие ошибочно полагают, что основная функция Форекс – это спекулятивные операции с валютами, ну и конвертация валют при экспортно-импортных операциях. Но это всего лишь явная, открытая часть этого мира. Основные прибыли делаются на хеджировании рисков, когда производителю, имеющему производственные мощности и рынки сбыта в разных валютных зонах необходимо компенсировать риски, то есть страховаться от возможных убытков из-за изменения валютных курсов. Обслуживание этого сектора экономики банками и финансовыми компаниями, то есть продажа фьючерсов и опционов на изменение валютных курсов и составляет их основной источник доходов.
Таким образом, система плавающих валютных курсов – это механизм перераспределения части прибыли от промышленных и торговых секторов экономики в пользу финансовых. Именно здесь делаются основные деньги, и поэтому рынок Forex будет работать так же эффективно настолько долго, насколько фиатные валюты будут оставаться основным средством расчетов.
Приземленная реальность
То, что называют форексом в трейдерской среде, не имеет к описанному выше механизму никакого отношения. Форекс для обычного трейдера, торгующего на платформе MetaTrader в одном из многочисленных брокерских (на самом деле дилерских) центров – это игровой механизм. Деньги в своей массе не покидают сервера дилерской фирмы, абсолютное большинство сделок перекрывается внутренними позициями трейдеров, и фактически форекс превращается в увлекательную игру, а трейдеры – в игроков, где-то удачливых, но чаще – не очень.
Мир криптовалют – мир реального трейдинга
Мир криптовалютных монет устроен совершенно иначе. Торговля криптовалютами на биржах идет, в отличие от форекса, именно в тех монетах, которые используются. Каждый трейдер обладает теми монетами, которые есть в его портфеле, а не их эквивалентом, выраженным в валюте депозита. Он не заключает пари, он реально обменивает одни монеты на другие и в любой момент может забрать их в свой кошелек. Торговля идет не через имитацию, а через реальные обменные операции. Это – самое главное отличие мира форекс от мира криптовалют.
Есть и другие отличия, не менее важные. Валютные курсы – отражение реального состояния экономик стран, эмитирующих эти валюты. Валютные курсы находятся в сбалансированном состоянии, изменения фиксируются на уровнях четвертого-пятого знака после запятой. У криптовалют амплитуда торговли выше в сотни и тысячи раз, а с учетом ненасыщенности рынка этот фактор превращается в неоспоримое преимущество – каждый, кто купил криптовалюту даже на пике роста, может всего лишь переждать откат и все равно получить прибыль.
Сильная амплитуда колебаний курса криптовалют дает возможность получать прибыль от обменных операций без использования маржинального рычага, что исключает возможность потери депозита из-за margin call. Фактически это означает значительно более высокую защищенность трейдера на криптовалютном рынке относительно форекс-трейдера.