На Байкале образовался очень красивый, но довольно опасный лёд

Как сообщает ИА Телеинформ в своем материале https://i38.ru/baykal-pervie/na-baykale-obrazovalsya-krasiviy-no-opasniy-led, первый лёд на западном побережье Байкала – уже есть. Обширная и ровная глянцевая поверхность наблюдается на заливе Мухор Малого Моря в Прибайкальском национальном парке. Там льдом покрыто уже несколько сотен метров вблизи берега зимнего Байкала. Выход на этот лёд опасен, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
По наблюдениям сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», процесс ледостава на подведомственных территориях в 2022 году проходит постепенно и в отведённые природой сроки: начался он в мелких заливах в конце октября. Но вот надолго ли этот лёд задержится – вопрос. При сильном ветре «новорождённый» покров толщиной до 10 и даже 20 сантиметров рискует быть сломанным. И унесённым к восточному берегу, либо может превратиться в торосы.
Осенние штормы для Байкала – обыденность. Они не только разрушают, но и созидают: порывы ветра с брызгами воды способны создавать невероятные ледяные пейзажи. Наветренные скалы и камни покрываются наплесковым льдом целиком, до десятка и более метров в высоту (до 20-30 м). Многие, кто часто бывает на Байкале знают, что особенно часто такой ледовый панцирь можно наблюдать на скалах мыса Кобылья Голова в Малом море и на острове Ольхон, севернее пади Узуры.