Россиянам придется платить больше за регистрацию недвижимости

Путин подписал указ об увеличении пошлины за регистрацию недвижимости

В России увеличивается размер пошлины на регистрацию прав на недвижимость, следует из пописанного президентом страны Владимиром Путиным закона, опубликованного на портале правовой информации. Это касается регистрации сделок с недвижимостью, кадастровая стоимость которой превышает 20 млн рублей.

Ранее госпошлина для физических лиц составляла 2000 рублей. Теперь же она будет в размере 0,01% кадастровой стоимости, но не менее 0,01% цены сделки и не более 500 тысяч рублей.

Также изменится размер госпошлин для организаций при кадастровой стоимости объекта свыше 22 млн рублей. Если ранее требовалось уплатить 22 тысячи рублей, то теперь пошлина будет составлять 0,01% цены сделки, не менее 0,01% цены сделки и не более 1 млн рублей.

Россияне стали массово скупать загородные дома вместо квартир из-за большей площади, рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Олег Бендриков. По его словам, также в стране работала программа государственной поддержки на строительство, которой активно пользовались люди.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Екатерина Векшина до этого рассказала, что новые условия семейной ипотеки не сильно изменят стоимость недвижимости. По ее словам, из-за нововведений увеличилось число категорий россиян, которые могут претендовать на участие в программе. Об этом сообщает портал News.ru.