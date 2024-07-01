Еще двоим участникам преступной группы «шаманинских» предъявлены обвинения

После возбуждения уголовного дела в отношении участников преступного сообщества «шаманинские» двое из членов группы скрылись и были объявлены в розыск. В декабре 2022 года оглашен приговор Олегу Шаманину и ранее задержанным 22 участникам преступного сообщества. Судом установлено, что на протяжении нескольких лет они вымогали у предпринимателей денежные средства угрозами насилия и уничтожения чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, расследованием этого резонансного уголовного дела занималась специально созданная следственно-оперативная группа, в которую вошли самые опытные следователи и следователи-криминалисты. Они установили местонахождение разыскиваемых. 36-летнего фигуранта дела, обвиняемого в 24 эпизодах противоправной деятельности, в том числе в составе преступного сообщества, задержали в Санкт-Петербурге. Второй обвиняемый до момента задержания скрывался на территории Устьянского района Архангельской области.

5 апреля 2024 года утром в Устьянском районе Архангельской области во время спецоперации по его задержанию обвиняемый оказал вооруженное сопротивление, открыв стрельбу из охотничьего гладкоствольного двуствольного ружья, и смертельно ранил сотрудника Росгвардии. При задержании обвиняемый получил ранение живота. После стабилизации его состояния подследственный переведен в больницу УФСИН, затем так же, как и первый фигурант дела, помещен в следственный изолятор.

Задержанным предъявлены обвинения.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч.2 ст.209 УК РФ (бандитизм), п. «а» ч.3 ст.163 УК РФ (несколько эпизодов вымогательства) и других преступлениях против личности и собственности.