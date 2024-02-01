В Архангельске здоровый жлоб отобрал у парнишки телефон

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, 30 июня 2024 года вечером на берегу реки Исакогорка у улицы Тяговая в городе Архангельске подозреваемый взял чужой рюкзак, достал из него телефон и положил к себе в карман. 11-летний мальчик попросил вернуть телефон, после чего подозреваемый толкнул малолетнего и ударил его рукой в живот, причинив тому физическую боль. С похищенным телефоном предпринял попытку скрыться с места преступления, но был остановлен свидетелями произошедшего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по Исакогорскому округу г.Архангельска Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.