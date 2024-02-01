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На Московском проспекте Архангельска сбили школьницу

3 июня около 19:50 в полицию города Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по проспекту Московскому.

По предварительным данным, 46-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Лада», допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на желтый мигающий сигнал светофора. Ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован.  

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

04 июнь 12:22 | : Происшествия

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