На Московском проспекте Архангельска сбили школьницу

3 июня около 19:50 в полицию города Архангельска поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по проспекту Московскому.

По предварительным данным, 46-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Лада», допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на желтый мигающий сигнал светофора. Ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.