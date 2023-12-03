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Родители из Онежского района, измывавшиеся над детьми, получили реальные сроки

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными 23-летнего жителя Онежского района по п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему в беспомощном состоянии, с применением предмета, используемого в качестве оружия) и его 29-летнюю супругу по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним), а их обоих – по п. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что супруги, проживая в пос. Нименьга Онежского района, в разное время в 2021 году совместно по малозначительным поводам систематически наносили побои двоим малолетним сыновьям осужденной от первого брака, младшего из них морили голодом и привязывали по ночам, чтобы не давать ему брать еду из холодильника. 

Помимо этого, отчим с 04.01.2022 по 05.01.2022 нанес ребенку не менее 4 ударов по голове деревянной палкой, причинив тяжкий вред здоровью, в результате чего мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Судом мужчине назначено 10 лет лишения свободы, женщине – 6 лет 1 месяц лишения свободы. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевших о возмещении морального вреда удовлетворен на общую сумму 750 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

(фото с https://akva-gr.ru) 

15 декабрь 14:46 | : Происшествия

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